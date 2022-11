В Госдуме составили список игр, которые хотят запретить за пропаганду ЛГБТ. В него вошли более десяти самых популярных игр — от Assassin’s Creed до Sims 3

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить в России видеоигры, которые, по ее мнению, пропагандируют гомосексуальность, порнографию, а также жестокость и насилие.

Соответствующие поправки Лантратова подготовила к законопроекту о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Его депутаты Госдумы приняли в первом чтении в конце октября. Также изменения предлагается внести и в закон «Об информации».

Кроме того, Лантратова составила список игр с ЛГБТ-персонажами. В него вошли признанные хиты самых разных игровых жанров. В частности, несколько частей Assassin's Creed, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3.

«Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы», — пояснила Лантратова.

Источник: РИА «Новости», «Газета.ru»

