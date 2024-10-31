СМИ: на вечеринках Diddy был жесткий список требований к девушкам

На вечеринки, который устраивал для знаменитостей рэпер и музыкальный продюсер Шон «Дидди» Комбс, не пускали девушек весом больше 63,5 килограмм. О списке требований к участникам таблоиду New York Post на правах анонимности рассказала бывшая организатор тусовок «Дидди» в 2000-х.

В список требований к девушкам входили отсутствие большого количества тату и пирсинга, отсутствие заметного декольте и коротких стрижек. «Никаких туфель на низкой подошве, только шпильки. Каждая должна была быть в вечернем платье, желательно очень коротком, не длиннее середины бедра», — сказала собеседница журналистов. «Девушки должны были быть молодыми и горячими», без «дряблости и целлюлита», добавила она.

По словам женщины, если возникали сомнения, приглашенных приходилось проверять на весах. Распространялись ли требования на селебрити, бывшая организатор вечеринок не уточнила.

Возрастом гостей мероприятий интересоваться было не принято. Все происходило по принципу «не спрашивай, не говори», объяснила собеседница New York Post. «В то время я сама была очень молода и искренне считала, что мы не спрашиваем возраст из-за законов о выпивке», — сказала она. По ее словам, она никогда не задерживалась на вечеринках Комбса допоздна и не знала, что «от этих девушек ждут секса».

«Грязная империя сексуализированных преступлений» Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac Мир 10 минут чтения

Еще одной собеседницей New York Post стала танцовщица, выступавшая на вечеринке Комбса в 2005 году. Тогда девушке было 20 лет. Сначала танцовщице заплатили 250 долларов за танец на мероприятии для всех, а потом предложили за 1000 долларов «отправится в дом Дидди, чтобы потанцевать еще». Она отказалась. «Но другие девушки пошли, а потом не стали рассказывать, что там происходило», — добавила собеседница журналистов.

Вечеринки под называнием White Party Комбс проводил с конца 1990-х по конец 2000-х годов. Гостям требовалось приходить в белом. После окончания для некоторых гостей начиналась часть, которая называлась Freak Off («полный отрыв»). Как позже установила полиция, на закрытых мероприятиях гости занимались сексом, насиловали и избивали женщин, а участников обоих полов склоняли к употреблению наркотиков.

Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив Криминал 11 минут чтения

В сентябре Комбса обвинили в создании организованной преступной группировки, массовых изнасилованиях, вовлечении в проституцию, принуждении несовершеннолетних к сексу, а также наркоторговле и незаконном распространении оружия. Против него поданы десятки исков. В октябре двое мужчин заявили, что подвергались сексуализированному насилию со стороны Комбса в 2005 и 2008 годах — тогда заявителям было 10 и 17 лет соответственно. Судебный процесс по делу Комбса должен начаться в мае 2025 года.