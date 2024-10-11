Суд над рэпером Diddy начнется в мае

Судебный процесс по делу рэпера и музыкального продюсера Шона «Дидди» Комбса начнется 5 мая 2025 года, пишет Би-би-си. Его обвиняют в рэкете и в торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации. Возглавлять процесс будет судья Арун Субраманьян.

В прошедший четверг рэпер в третий раз с момента своего ареста предстал перед судом. Прокурор Эмили Джонсон сообщила судье, что стороне обвинения потребуется три недели, чтобы представить свою позицию. Адвокат Комбса Марк Агнифило заявил, что его команде понадобится неделя для подготовки.

Он также рассказал, как рэпер адаптируется к тюремным условиям. «Я думаю, еда — это, пожалуй, самая неприятная часть», — заявил он журналистам возле здания федерального суда на Манхэттене.

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Комбс содержится в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине. Ранее журнал People писал, что на завтрак рэперу подают хлопья, фрукты и торт. Из вариантов — овсянка и тосты. А вот кофе заключенным положен только по выходным.

На обед заключенных кормят гамбургерами, запеченной рыбой или тако с говядиной, а по выходным может быть яичница-болтунья и печенье. Ужин может состоять из куриных фахитас, пасты и ростбифа. Кроме того, в изоляторе, где сейчас находится Комбс, есть вегетарианские блюда, такие как чечевица, тофу и запеченные бобы.

Кроме обвинений в торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации и рэкете, против Комбса подано несколько исков с обвинениями в изнасилованиях и нападения.

Адвокат рэпера Тони Бузби, который занимается некоторыми из этих дел, рассказал, что более 100 женщин и мужчин со всех уголков США либо подали, либо вскоре подадут иски против Комбса. По его словам, некоторые истцы утверждают, что нападения произошли, когда те были несовершеннолетними, а в одном случае речь идет о девятилетнем ребенке.

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Проблемы у Комбса начались в конце прошлого года, когда на него подала в суд его бывшая девушка Кассандра Вентура, обвинив его в жестоком обращении с ней и изнасиловании. Иск тогда урегулировали, сумма сделки не раскрывалась.

Однако позже еще несколько женщин подали иски, обвиняя рэперав сексуализированных домогательствах. Одна из них утверждала, что стала жертвой «торговли людьми в целях сексуализированной эксплуатации» и «группового изнасилования» со стороны рэпера, а также еще двух людей, когда ей было 17 лет.

17 сентября 2024 года Комбса арестовали. Он настаивает на своей невиновности.