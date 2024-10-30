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Мир

СМИ: первые северокорейские военные прибыли в Украину

2 минуты чтения 30.10.2024

Небольшое количество северокорейских солдат уже прибыли на территорию Украины для участия в боях на стороне России. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванных представителей разведок западных стран.

По их словам, число северокорейских военных в зоне конфликта будет расти по мере того, как солдаты армии КНДР будут завершать подготовку, которую они проходят на востоке России. «Похоже, что многие из них уже действуют», — сказал один из собеседников телеканала накануне.

Ранее представители НАТО и Пентагона заявляли, что на территорию России прибыли около 10 тысяч солдат армии КНДР. По данным западных разведок, северокорейские военные проходят подготовку на Дальнем Востоке, а затем выдвигаются в зону боевых действий, в том числе в Курскую область, часть территории которой удерживает украинская армия.

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Об отправке бойцов элитных подразделений армии КНДР на помощь России в войне с Украиной ранее также сообщали представители Сеула. По их данным, речь идет о 10-12 тысячах солдат. Вместе с ними, как сообщается, в зону конфликта отправляются представители северокорейского военного командования.

Как утверждают в Сеуле, КНДР отправляет своих военных в Украину, чтобы они могли получить опыт реальных боевых действий, а их командиры изучить тактику российских войск и узнать, как выиграть войну на истощение с помощью артиллерии.

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Представители Южной Кореи также заявили, что разрабатывают план отправки в Украину своих военных для помощи ВСУ в противостоянии солдатам из КНДР. Как сообщалось, речь идет об офицерах южнокорейской разведки, которые могут выступать в качестве переводчиков и участвовать в допросах захваченных в плен северокорейцев, а также консультировать украинское командование о тактике и боевых возможностях солдат из КНДР.

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