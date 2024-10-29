В Европе появится «исламский Ватикан»

Албания может выделить 10 гектаров территории в своей столице под отдельную страну — Суверенное государство ордена Бекташи. Гражданство новой страны смогут получить только практикующие мусульмане-бекташи — это последователи особого либерального течения в исламе, которые толерантнее относятся к алкоголю и свинине, а их лидер хорошо относится к Израилю. У «мусульманского Ватикана» будет свой паспорт, администрация и границы. Местные власти разрешат гражданам пить алкоголь и позволят женщинам носить все, что они хотят. Албанские мусульмане-бекташи обещают жить мирно и не отвоевывать новые территории у соседей. Если все пойдет по плану, то страна бекташей станет новым самым маленьким государством мира. Исламское государство по-европейски — в материале «Холода».

Перепись населения 2023 года в Албании показала, что половина граждан страны исповедует ислам. Среди них насчитывается 4,8% мусульман-бекташей — это около 115 тысяч человек. Бекташи являются четвертой по величине религиозной группой в стране после мусульман-суннитов, католиков и православных христиан. Штаб-квартира ордена — Всемирный центр Бекташи — находится в Тиране с 1929 года. О готовности создать небольшое государство для бекташей на территории столицы в сентябре объявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Кто такие бекташи Орден Бекташи возник в XIII веке (по другим данным, в XVI веке) на территории современной Турции. Это суфийское исламское вероучение шиитского толка, которое знаменито своими либеральными правилами. Суфийская вера не заставляет бекташей строго соблюдать правила традиционного ислама: им можно пить алкоголь, а женщины не обязаны покрываться. Мусульмане других течений, особенно сунниты, зачастую считают последователей ордена Бекташи еретиками и вероотступниками. Последователи ордена живут по всему миру. Их текке — молитвенные дома — есть в Европе, Китае, России, Индии, Японии и США. Чтобы вступить в орден, человек должен пройти обряд посвящения, который называется «насипом». Как правило, он состоит из омовения и чтения молитв. Если же человек не хочет проходить через насип, он все равно может считать себя верующим бекташем и посещать текке — таких людей бекташи называют «ашиками» (первая ступень религиозной иерархии внутри ордена).

Территория суверенного государства бекташей займет несколько кварталов в восточном районе Тираны, где сейчас живет религиозная община. Микрогосударство будет в четыре раза меньше Ватикана — самой маленькой страны в мире на данный момент. Всю площадь будущего анклава можно сравнить с несколькими кварталами Нью-Йорка. Тем не менее здесь сможет уместиться все самое необходимое: своя больница, музей ордена Бекташи, администрация главы государства и зал для молитв.

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В Албании мирно сосуществуют сунниты, шииты, католики, православные и евангелисты. Папа Франциск называл Албанию образцом религиозной терпимости: здесь широко распространены браки между представителями разных религий, а церковь может стоять по соседству с мечетью. Премьер-министр Албании верит, что новое государство бекташей покажет миру «толерантную версию» ислама, которой так гордится страна.

Размер не имеет значения

Главой будущего государства и одновременно его духовным лидером станет 65-летний Хаджи Деде Эдмонд Брахимай. В Албании его называют Баба Монди («баба» в культуре бекташей означает главу общины. — Прим. «Холода».). Он рос среди бекташей во времена коммунистической Албании.

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В 1967 году коммунистические власти запретили все религии в Албании, и семье Монди приходилось практиковать ислам втайне. Монди рассказывал, что коммунисты подожгли его дом, где заживо сгорели две его сестры. Годы спустя он окончил Албанскую военную академию и пошел служить в армию, но бросил военное дело после падения коммунистического режима в 1991 году и с тех пор углубился в религию.

Баба Монди пообещал не расширять территорию ордена: будущий глава государства уверяет, что «размер не имеет значения», хотя бекташи могли бы предъявить права на некоторые земли албанской столицы, которыми они владели до середины XX века, пока коммунисты не начали изымать имущество у религиозных общин. Многие церкви и мечети разрушали, а те, что уцелели, превращали в кинотеатры или танцевальные залы.

Всемирный центр Бекташи в Тиране. Фото: Artur Widak / NurPhoto / Reuters

Земли общины бекташей в Тиране занимали 36 гектаров, но после закона 1967 года их территории сократились на две трети. Принадлежащие мусульманам земли были отданы под строительство складов. В 1990-е годы, после падения коммунистического режима, бекташи потеряли еще больше земель из-за частных предпринимателей, которые без разрешения начали застраивать их территории.

Захватить старые территории у ордена все равно не выйдет — условия создания нового микрогосударства не предполагают ни армии, ни пограничников. Отдельной судебной юрисдикции для бекташей тоже не предусмотрено. Зато Баба Монди хочет создать свою небольшую разведывательную службу, объясняя ее необходимость так: «Потому что у нас тоже есть враги». Сам проповедник везде ходит с телохранителями уже сейчас.

«Некоторые страны мира тратят слишком много денег на армию. Но люди должны найти мирные пути, без армий и войн, чтобы позволить каждой стране быть независимой. Войны и убийства не религиозны. Это работа дьявола», — говорит Баба Монди.

Гражданство Суверенного государства ордена Бекташи будет предоставлено ограниченному кругу лиц. На него могут претендовать только представители духовенства и местные чиновники. Паспорт ордена будет зеленым — это важный цвет для ислама, символизирующий райские блага. В Албании разрешено двойное гражданство, поэтому новоиспеченным гражданам ордена бекташи не нужно будет отказываться от албанского паспорта.

Ислам без границ

Движение бекташей было основано в 1281 году (по другим данным в XVI веке) тюркским проповедником Хаджи Бекташи Вели на территории современной Турции. Это течение ислама было распространено по всей Османской империи среди янычар — элитных воинов султана. В основе их веры лежит суфизм — это течение ислама, которое называют самым миролюбивым и терпимым в исламе. Верующие-суфии сосредоточены на поиске Бога в первую очередь внутри себя. Они стараются отказаться от материального, отдавая предпочтение духовному развитию: например, они часто поют и медитируют.

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Боевики «Исламского государства» прямо призывают жестоко расправляться с суфиями, так как считают их вероотступниками. Для ИГИЛ существует только одна форма веры — фундаментальный ислам суннитского толка. Радикальные представители «чистого» ислама считают поклонение другим святым и терпимость суфиев отступничеством. Это, по их мнению, нарушает главный принцип ислама — бог только один и поклоняться нужно только ему.

На протяжении всей их истории бекташей критиковали за нестандартный подход к исламу. Как рассказал Монди, первая волна преследований началась еще во времена Османской империи. По легенде, один из духовных лидеров бекташей повздорил с султаном, желая запретить тому содержать гарем, чем навлек гнев правителя на всех последователей религии. Лидер албанских бекташей верит, что семью следует создавать только с одной женщиной, хотя в этом случае он все же отступает от Корана, где написано, что мужчина может иметь до четырех жен.

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При правлении султана Махмуда II в XVII веке учение Хаджи Бекташи было запрещено, и около миллиона бекташей были убиты. Османский султан ненавидел бекташей и называл их фанатиками и еретиками. Первый президент независимой Турции Кемаль Ататюрк закрыл все молитвенные дома бекташей, после чего им пришлось искать убежище за границей — так бекташи оказались в Тиране. Однако в Албании их снова стали притеснять — на этот раз коммунистические власти.

Бекташи расходятся с другими мусульманами по многим важным вопросам в исламе. Например, бекташам можно пить алкоголь. Служивший у Бабы Монди дервиш (мусульманский монах) объяснил, что алкоголь «раскрывает истинный характер человека».

«Бог ничего не запрещает, именно поэтому он дал нам разум», — говорит Баба Монди.

Коран запрещает мусульманам есть свинину — это закреплено в третьем аяте пятой Суры. Однако бекташи не соблюдают это ограничение. Дервиш Бабы Монди признавался, что ел свинину и отказался от нее просто потому, что ему не понравился ее вкус. «Это не вопрос религиозных догм, мы, бекташи, всегда имеем свободу выбора», — объяснил он.

Бекташам можно рисовать пророка Мухаммеда, хотя в традиционном исламе это запрещено, так как считается недопустимым идолопоклонством. В штаб-квартире ордена в Тиране даже висит большая картина, на которой изображены пророк Мухаммед, его дочь Фатима и ее муж. Баба Монди объяснил, что считает пророка частью своей семьи, а вешать семейные фотографии — совершенно нормально.

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Бекташи не разделяют мужчин и женщин при молитве: они молятся вместе, в то время как обычно в мечетях выделяют отдельные помещения для женщин. Мусульманки-бекташи не обязаны носить хиджаб и тем более никаб. С самого начала истории бекташей у женщин была заметная роль: считается, что после своей смерти Хаджи Бекташ передал свое мистическое знание именно своей жене. Позже она, по всей видимости, возглавила орден.

Бекташи мирно сосуществуют с другими конфессиями в Албании и даже выстраивают международные отношения, причем с неожиданными для мусульман партнерами — иудеями. Баба Монди несколько раз посещал Израиль и приглашал иудеев в Албанию. Он называл себя «братом народа Израиля», несмотря на конфликт в Палестине.

«Многие люди неправильно понимают ислам. В настоящее время мы видим, что ислам больше присутствует в политической сфере, чем в религиозной. С религиозной точки зрения ислам — это религия мира, любви и мудрости. Те, кто использует ислам для накопления политической власти в своих руках, не имеют никакого отношения к религии», — говорил Баба Монди.

Сейчас правительственные юристы Албании разрабатывают законопроект, который определит правовой статус Суверенного государства ордена Бекташи. Албанский парламент, контролируемый партией премьера Рамы, должен будет его одобрить. Согласно конституции, Албания является «унитарным и неделимым государством», поэтому, если власти действительно пойдут на создание суверенного анклава бекташи на территории Албании, они должны будут изменить основной закон страны.

Албанские эксперты расходятся во мнениях о том, как стоит оценивать создание нового мусульманского государства. Соучредитель Института Конак в Тиране Бесник Синани назвал эту инициативу «беспрецедентным случаем современной религиозной инженерии». С ним солидарны в религиозной организации «Мусульманская община Албании»: там боятся, что создание нового государства станет «опасным прецедентом для будущего страны».

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Председатель Албанского института международных исследований Альберт Ракипи тем временем не видит негативных последствий от создания отдельного государства для определенной группы мусульман. Он отметил, что бекташи всегда «служили мостом единства» между христианами и мусульманами, и, по его мнению, их отдельное государство поможет продвигать идеи толерантности и культуры сотрудничества.

Пока не ясно, как мировое сообщество отнесется к идее создать отдельное государство внутри европейской страны. Албанские власти не делились своими планами с партнерами по НАТО и не предупреждали об этом США. Но даже если союзники Албании одобрят проект, то исламские страны, такие как Турция или Иран, могут воспринять это негативно.

Иран считает себя защитником шиитского ислама и вряд ли станет поддерживать суфиев-еретиков. Кроме того, Албания укрывает у себя членов «Организации моджахедов иранского народа», которая стремится к свержению власти в Иране. Однако Рама признается, что его мало волнует мнение иранцев по поводу признания государства бекташей: у Албании с 2022 года нет дипломатических отношений с Ираном.