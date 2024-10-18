Северная Корея отправит тысячи солдат воевать за Россию в Украине

Северная Корея готова отправить более 10 тысяч своих военных в Украину для поддержки российской армии. Первые группировки северокорейских войск уже переброшены в Россию. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку.
Агентство пишет, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по безопасности после распространения слухов о том, что КНДР может отправить своих военных в зону «СВО». Представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи после встречи с президентом подтвердили, что КНДР решила присоединиться к российским военным.
Всего, как говорит источник Yonhap в разведке, Северная Корея направит в Украину 12 тысяч своих солдат, включая военных из самых элитных воинских частей страны. Первый этап переброски северокорейских солдат проходил с 8 по 13 октября. На первом этапе в Россию отправили полторы тысячи солдат. В Сеуле ожидают скорого начала второй фазы переброски военных.
Северокорейских солдат перевезли на Дальний Восток на борту транспортных кораблей военно-морского флота России. Иностранных военных разместили во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, где они проходят обучение. Им выдали российскую военную форму и оружие.
Yonhap пишет, что корейским военным также выдали поддельные удостоверения личности. По всей видимости, Москва хочет скрыть участие иностранных войск в войне в Украине и маскирует солдат под местных жителей, служащих в российской армии. После окончания обучения их отправят на передовую, утверждает агентство.
«Продолжение военной поддержки КНДР агрессивной войны России против Украины встретит соответствующий ответ», — заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано.
Накануне, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия хочет привлечь к войне около 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Украинская разведка уверена, что КНДР уже сейчас готова послать контингент своих военных в зону «СВО».
Украинское издание Kyiv Post еще 4 октября писало, что шесть офицеров из КНДР были убиты в результате ракетного удара в Донецкой области. Они приехали на подконтрольную Москве территорию на совещание со своими российским коллегами. Издание утверждает, что российские офицеры показывали северокорейским военным подготовку личного состава к наступательным действиям и обороне.