Зеленский попросил у США ракеты с дальностью в семь раз больше ATACMS

В засекреченной части «плана победы» Владимир Зеленский предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», сообщил высокопоставленный американский чиновник The New York Times.

Источник газеты назвал просьбу президента Украины «совершенно невыполнимой». Дальность «Томагавка» — около 2500 километров, что примерно в семь раз больше дальности ракет ATACMS, которые Украина уже получила.

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Ракеты «Томагавк», если бы их запустили с территории Украины, могли бы долететь до Мурманской области на севере России и до Урала на востоке. В США не получили подробную информацию о том, как именно ВСУ планируют применять настолько дальнобойное оружие, поделились источники с изданием.

Владимир Зеленский был «ошеломлен», когда Байден отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты на встрече в сентябре, рассказали четыре американских чиновника The New York Times.

«План победы» Владимира Зеленского включает в себя вступление Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по целям внутри России. Президент Украины заявлял, что его программа может «заставить Путина сесть за стол переговоров».

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Президент Украины впервые представил свой «план победы» Джо Байдену в сентябре 2024 года во время визита в США. Позднее газета The Wall Street Journal писала, что в Вашингтоне «не впечатлились» планом. В октябре Зеленский представил свою программу в Верховной Раде и в Европе. Bloomberg сообщал, что несколько европейских стран согласились поддержать «план победы».

В 2023 году США согласились передать Украине ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. Reuters сообщало, что впервые Украина применила новые ракеты 17 апреля, чтобы ударить по аэродрому в аннексированном Крыму.