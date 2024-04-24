США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

Соединенные Штаты тайно поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам собеседника агентства, Киев уже несколько раз применил поставленное оружие.

Сколько ракет было отправлено в Украину, источник Reuters не уточнил. Он отметил, что эти ракеты были частью пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. По словам собеседника агентства, Байден сказал включить ATACMS в этот пакет тайно, чтобы сохранить оперативную безопасность и элемент неожиданности для Украины.

Собеседник Reuters рассказал, что в первый раз Киев применил новые ATACMS 17 апреля во время удара по аэродрому в аннексированном Крыму. Во второй раз оружие использовали против российских войск на юго-востоке Украины.

Споры о том, отправлять ли в Украине ракетные системы большой дальности, продолжались в администрации Байдена в течение нескольких месяцев, пишет Reuters. Против таких поставок выступал Пентагон: он опасался, что потеря этих ракет повредит боеготовность США. Также звучали опасения, что Украине может использовать ракеты для атаки целей в глубине России.

Решение было принято после того, как Москва начала применять на войне баллистические ракеты дальнего радиуса действия, которые были поставлены КНДР. Решающим фактором стало нападение России на важнейшую украинскую инфраструктуру.

Американские ракеты ATACMS — это тактические баллистические ракеты класса «земля-земля» дальностью до 300 километров. Они предназначены для поражения точечных целей: командных пунктов, объектов ПВО и пусковых установок ракет, которые расположены в глубине обороны противника. СМИ уже сообщали о тайной поставке ATACMS большой дальности Киеву осенью 2023 года. Тогда это тоже объяснялось нежеланием Байдена предупреждать о поставках Москву.

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