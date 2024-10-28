Майора полиции убил ее собственный муж

Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали

Майора полиции из Нижнего Новгорода Ольгу Молодченкову убил муж, с которым она пыталась развестись. Как минимум два года она сама и ее сын жаловались на избиения со стороны отца семейства. Молодченкова просила помощи у коллег, вместе с сыном они писали заявления в полицию, где она работала. Адвокат убитой утверждает, что ее мужа даже не допрашивали. «Холод» рассказывает об убийстве 46-летней сотрудницы полиции, которую не смогли защитить коллеги.

Вечером 25 октября замначальника отдела МВД по Нижегородской области Ольга Молодченкова не вернулась домой с работы. Ее мать и сын написали заявление о пропаже в полицию. На следующий день тело Молодченковой со следами ножевых ранений нашли закопанным на берегу Оки.

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По подозрению в убийстве следователи задержали Андрея Молодченкова — мужа погибшей. Он во всем признался и рассказал, что поссорился с женой и несколько раз ударил ее ножом в грудь. Когда он понял, что жена мертва, вывез ее тело на берег реки и закопал.

Коллеги не помогли

Молодченкова прожила со своим мужем долгое время. Летом 2022 года на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что они с мужем отпраздновали серебряную свадьбу — 25 лет со дня бракосочетания.

«Это было действительно очень круто, весело и просто офигенно!» — говорилось в ее посте.

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Однако с тех пор ситуация, видимо, изменилась. Последний пост Молодченковой сильно отличался от публикации двухлетней давности с фотографиями семейного праздника. За пять дней до убийства она рассказала, что пыталась убедить мужа дать их сыну велосипед, так как он работает курьером. Однако муж отказал, заявив, что «засомневался в происхождении сына».

«А «неотцу», который засомневался в происхождении сына от меня, который пожалел отдать на время велосипед, гниющий без дела, который придумал целый квест, который надо выполнить «правильно», чтобы этот велосипед забрать… У которого началась амнезия, когда я попросила отдать СВОЙ личный велосипед, «великому решале», который умеет решать вопросы только кулаками и угрозами — пламенный привет! Катайся на всех трех сразу!» — написала Молодченкова.

По словам юристки Юлии Васильевой, которая представляется адвокатом погибшей, Молодченкова часто жаловалась, что муж избивает ее. Она просила защиты у коллег и несколько раз писала заявления в полицию о побоях и угрозах. Но полицейские ни разу не задержали и не опросили ее мужа. Васильева заявила, что Ольга Молодченкова написала более 40 заявлений на супруга, в том числе о применении насилия.

В полиции эту информацию опровергают и утверждают, что заявлений от Молодченковой было только два, еще два поступили от ее матери (в том числе о пропаже Ольги 25 октября) и одно — от сына. Связь самой Васильевой с погибшей в МВД отрицают, утверждая, что семья Молодченковой не знакома с адвокатом.

Бил жену и сына

В 2023 году и Молодченкова и ее муж обратились в полицию: они обвиняли друг друга в хищениях. Тогда же еще одно заявление поступило от их сына: он пожаловался, что отец его избил. В полиции утверждают, что на Молодченкова составили административный протокол и отправили дело в суд.

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В 2024 году Ольга Молодченкова и ее мать снова написали заявления на мужа. В них говорилось, что Андрей Молодченков позвонил теще и требовал, чтобы она повлияла на раздел имущества: на тот момент супруги оформляли развод. В своем заявлении Молодченкова указала, что муж применил к ней физическое насилие. Ей выдали направление на экспертизу, но дело закрыли «из-за истечения сроков проведения проверки».

«Она несколько лет просила защиты у руководства, но так ее и не получила. В итоге произошла трагедия», — говорит Васильева.

Нижегородские издания пишут, что в областном управлении МВД выразили соболезнования семье Молодченковой, проработавшей в полиции больше 20 лет, и пообещали помочь с похоронами. Однако публично об инциденте не сообщалось: в официальных пабликах и телеграм-канале ГУ МВД по Нижегородской области про это не говорилось.

«Задета офицерская честь»

49-летнего Андрея Молодченкова задержали на следующий день после убийства. Он не стал отрицать свою вину: как пишут нижегородские медиа, он объяснил свое преступление «задетой офицерской честью», хотя офицером, по неподтвержденным данным, Молодченков не является — СМИ утверждают, что он окончил ракетное училище и уволился из армии в звании старшего сержанта.

Молодченков сказал следователям, что они с женой ругались из-за раздела имущества. У супругов остались двое детей: 18-летний сын и 27-летняя дочь с инвалидностью второй группы. По словам знакомых Молодченковых, муж винил Ольгу в том, что она не любила своего первого ребенка.

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«Ему удобно сейчас поливать грязью Ольгу, потому что она не может опровергнуть это. Количество заявлений и обращений в правоохранительные органы говорит само за себя. Сейчас родственники Ольги переживают огромную потерю. Неизвестно, когда они оправятся и смогут ли вообще», — говорит Юлия Васильева.

28 октября суд отправил Андрея Молодченкова в СИЗО до 25 декабря, дата суда над ним пока неизвестна. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Документы на опекунство дочери супругов оформляет сестра Андрея Молодченкова. «Холод» попытался связаться с сыном Молодченковых, знакомыми погибшей и юристом Юлией Васильевой, но на момент публикации они не ответили.