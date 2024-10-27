Старые счеты



Выйдя на пенсию 67-летняя Нина Кузьмина, бывшая сваха из Красноярска, ни в чем себе не отказывала. Ходила в салоны красоты, стильно одевалась, ездила на бордовом «Мерседесе» и мечтала после смерти мужа встретить новую любовь. А в начале марта 2023 года неожиданно перестала выходить на связь. Полиция предполагала, что Кузьмину могли убить, чтобы ограбить, но дело оказалось более запутанным. Рассказываем в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



3 марта 2023 года камера на парковке у торгового центра «МиксМакс» в Октябрьском районе Красноярска засняла, как из салона красоты выходит одна из клиенток — женщина в белом полушубке, шляпке и белых сапогах.

Миновав парковку, она села за руль бордового «Мерседеса ML-300». Через минуту на пасажирское кресло запрыгнул мужчина. Они с женщиной о чем-то говорили, и автомобиль тронулся. Другие камеры наблюдения в этом районе зафиксировали, как машина выезжает со стоянки, двигается по проспекту, а через некоторое время съезжает с оживленной дороги. За рулем автомобиля была 67-летняя пенсионерка Нина Кузьмина. Камеры зафиксировали, вероятно, последние часы ее жизни.

Знакомые хватились Кузьмину только 8 марта — после того как она не ответила ни на одно из поздравлений с праздником. Это их насторожило: раньше Кузьмина не пропадала без предупреждения. 9 марта ее знакомая обратилась в полицию.

«Стервология – это наука, как стать успешной»

В Красноярске Кузьмину знали как сваху: в 1990-х она открыла «брачное бюро», которое проработало около 20 лет. Она обращала на себя внимание: ярко одевалась и, по словам знакомых с ней журналистов, была «острой на язык». В 2000-е Кузьмина активно ходила на телеканалы и давала интервью как «профессиональная сваха». «Стервология — это наука, как стать успешной», но «без любви семейной жизни не будет», объясняла она свой подход к отношениям.

«У нее была чуйка: она тонко видела, какой человек нужен другому. Будто магией какой-то обладала. Смеялась, что она — ведьма и в этом ее секрет. Шикарнейшая женщина. С ужасным характером, но какая мощная! У нее просто бесподобная энергетика. Она как бульдозер — напролом! — рассказала журналистам Ольга Филимонова, еще одна сваха из Красноярска, которой Кузьмина помогла открыть брачное агентство в 2000-е. — Ниточки правильные дергала, советы грамотные давала. Люди были счастливы. Я завидовала страшно. У меня так не получалось. Да и мало у кого так выходило — это дар был».

Личная жизнь свахи Кузьминой тоже складывалась счастливо: мужа она очень любила, часто упоминала, называла его «мой Кузьмин». Семья Кузьминой была состоятельной: муж построил карьеру в сфере энергетики, брачный бизнес тоже был прибыльным.

Однако вскоре Кузьмина пережила подряд сразу несколько потерь в семье: муж умер, а единственный сын разбился в ДТП. Закрылось и брачное агентство. Кузьмина осталась одна.

Нина Кузьмина дает интервью местному телевидению, 2000 год. Фото: ТВК / YouTube

«Очень хотела встретить мужчину»

Проблем с деньгами у нее не было. Она жила одна в загородном доме, по хозяйству ей помогала домработница. Но одиночество, по словам знакомых, Кузьмину угнетало, и она хотела найти новые отношения.

«Насчет того, что в 30 лет рассчитывать уже не на что, — это полная ерунда. У меня женщины и в 40, и в 70, и с тремя детьми находили свое счастье», — говорила в 2011 году Кузьмина рекламируя свое агентство. Теперь же она сама обратилась за помощью к свахе.

«Позвонила с желанием прийти на мою вечеринку знакомств. Рассказала, что она абсолютно одинока, ее супруг умер, детей нет. Она очень хотела встретить мужчину, просила прям поработать с ней индивидуально. Потому что одинокий человек», — позже рассказывала знакомая Кузьминой, Ольга Кузнецова, которая владеет клубом знакомств «Счастливое общение».

По словам Кузнецовой, Кузьминой было сложно дать ее возраст: «Это не та бабушка, которая сидит дома и вяжет вещи или щелкает семечки на лавочке. Она занималась собой, хорошо выглядела. И требования к мужчинам у нее были свои: с определенными внешними данными, статусный, состоятельный, активный».

Быстро найти партнера Кузьминой не удалось, но в августе 2022 года она познакомилась с автомехаником Виктором Манчинским, который стал помогать ей с машиной и выполнять мелкие поручения.

Встреча на обочине

44-летний Манчинский в прошлом тоже занимался бизнесом: больше 10 лет ремонтировал и продавал подержанные машины, однако со временем дело перестало приносить доход, и он решил сменить сферу. В 2015 году он открыл строительный бизнес, но и тут его постигла неудача. С семейной жизнью тоже не ладилось: примерно 10 лет назад от Виктора ушла жена. Он жил на случайные заработки, пока не стал механиком в красноярском автосервисе. Автомобиль и стал поводом для знакомства с Кузьминой.

У Кузьминой была дача на берегу озера, куда она каждое лето приезжала пожить. На то же озеро летом 2022 года ездил и Манчинский. Однажды он стоял на остановке и увидел, как на обочине остановился бордовый «Мерседес» Кузьминой. Автомеханик подошел к машине узнать, что случилось — оказалось, что-то с колесом. Манчинский помог отремонтировать автомобиль, после чего оставил Кузьминой свой номер: вдруг еще потребуется помощь.

Спустя несколько дней они снова встретились — на этот раз в парке, где Кузьмина обычно выгуливала собаку. С того дня начали общаться ближе.

Кузьмина и Манчинский по-дружески общались больше полугода. Виктор в нужный момент оказывался рядом, поддерживал, помогал по хозяйству. Нина приглашала его в квартиру, звала с собой по делам, просила помогать по быту. В октябре 2022 года она сдала Манчинскому в аренду место на подземном паркинге своего дома. Так у него появились ключи не только от калитки дома, но и от подъезда.

Кузьмина, вероятно, не знала, что ее новый друг в прошлом был судим за кражи и угоны автомобилей — и был виновен в смерти девушки. Весной 2013 года Манчинский перегонял машину из Владивостока. Он вылетел на красный свет и врезался в движущийся навстречу автомобиль, в котором ехала 24-летняя Елена Забирка и ее парень — они возвращались домой из кинотеатра. Удар пришелся прямо на пассажирское сиденье, где находилась Елена. Ее сразу доставили в больницу, но операцию она не пережила.

Несмотря на то, что суд признал Манчинского виновным и постановил выплатить родителям Елены миллион рублей компенсации, свою вину он не признал. Денег родители Забирки не получили: Манчинский скрылся. Когда они нашли Манчинского с помощью приставов, тот пообещал заплатить — но снова не сделал этого вовремя.

Безлюдная местность

Получив заявление от знакомой Нины Кузьминой, полиция начала проверять окружение пропавшей: были ли конфликты и не занял ли кто-то денег. Параллельно оперативники собирали записи с камер видеонаблюдения. Посмотрели более 200 записей — и вечером 12 марта на одной из них увидели, как Кузьмина вышла из салона красоты. Одна из камер сняла мужчину, который садился в «Мерседес». Качество записи не позволило опознать лицо. Но это уже была зацепка.

Тогда полиция изучила детализацию телефонных звонков Кузьминой и обнаружила, что она часто общалась с Виктором Манчинским. В базе МВД оперативники нашли его фотографию.

Манчинского задержали 15 марта в автосервисе, где он работал. Оперативники достали его из микроавтобуса, который тот ремонтировал.

Первое время Манчинский говорил, что не знает, где Кузьмина, — однако во время обыска в его машине нашли рюкзак, в котором лежали документы и автомобильные ключи Кузьминой. Позже нашли сам «Мерседес» — Манчинский оставил его во дворе многоэтажки. Тогда он признался следствию в убийстве.

Согласно материалам дела, утром 3 марта 2023 года Манчинский встретился с Кузьминой на подземной парковке ее дома. Они сели в «Мерседес» и отправились в торговый центр «МиксМакс» — там находился салон красоты, куда Кузьмина записалась к косметологу. Манчинский ждал внутри торгового центра, пока процедуры закончатся. Нина вышла из салона. Они сели в машину и поехали в сторону дома. Однако по пути свернули на проселочную дорогу: Кузьмина якобы попросила Манчинского замазать грязью номера, чтобы с дорожных камер не приходили штрафы.

По ее просьбе Манчинский вышел из машины и замазал номера. Параллельно, по его словам, оценил — местность достаточно безлюдная. Затем он вернулся в машину и сел на переднее пассажирское сиденье. Манчинский сразу достал из рюкзака гаечный ключ и трижды ударил Кузьмину по голове. Нина закричала и попыталась выйти из машины, но Виктор схватил ее за одежду, затащил обратно, положил к себе на колени и продолжил наносить удары. Гаечный ключ выпал из рук — тогда Манчинский схватил отвертку, которая лежала в двери машины.

Еще живую Кузьмину он переложил на пассажирское кресло, перелез за руль «Мерседеса» и поехал за город. Убедившись, что Кузьмина мертва, он достал из ее сумки документы, банковские карточки, ключи от квартиры и сейфа. В сумке был и телефон — Манчинский выключил его и тоже забрал с собой.

После этого он вернулся в город и припарковал машину у супермаркета — в салоне все еще оставалось тело. Манчинский пересел на автобус и поехал к дому Кузьминой. С помощью похищенных ключей он зашел в квартиру и открыл сейф. Из сейфа он украл 215 тысяч рублей и 30 тысяч долларов, а также банковские документы Кузьминой. После этого вернулся к «Мерседесу», оставленному у супермаркета, и перепарковал его. Тело Кузьминой он оставил в салоне.

Следующие два дня Манчинский занимался обменом долларов. 5 марта он вспомнил про банковские счета Кузьминой. Ненадолго включив телефон, он попытался зайти в банковское приложение, но не смог подобрать пароль и выбросил телефон в Енисей. По подсчетам следователей, Манчинский похитил у Кузьминой деньги и машину на сумму шесть миллионов рублей. В тот же день он снова перепарковал машину с телом — на этот раз оставил ее на платной парковке.

Еще спустя два дня, 7 марта, Манчинский переложил тело в свой «УАЗ Патриот» и повез его подальше от города. В тот же день, несколько часов спустя, он сжег его в лесу, в Иркутской области, в 750 километрах от Красноярска.

Законченная оптимистка

Поначалу Манчинский говорил следователям, что убийство было спонтанным: якобы он встретился с Кузьминой, чтобы отдать долг за парковочное место — всего пять тысяч рублей. Кузьмина упрекнула, что он не платит вовремя. Разговор перешел в ссору, во время которой Манчинский ударил Кузьмину по голове. Однако позже он пошел на сделку со следствием и, чтобы уменьшить себе срок, признался, что убийство было заказным и он готовился к нему последние несколько месяцев.

Татьяна Чайко. Фото: VK

Заказчицей убийства Манчинский назвал 63-летнюю Татьяну Чайко, с которой познакомился в 2021 году. Чайко тоже жила в Красноярске. Она вела страничку в инстаграме на полторы тысячи подписчиков, где называла себя «законченной оптимисткой» и «предпринимателем с большим стажем». Чайко писала о заработке в интернете — в последнее время рекламировала инвестиции в онлайн-игру.

С Ниной Кузьминой Чайко познакомилась в 2007 году, но сблизились они несколько лет назад, после смерти мужа Кузьминой. Тогда же Кузьмина вложила деньги в бизнес Чайко. Чайко заняла у подруги 250 тысяч рублей, и отказалась их возвращать. Отношения испортились, Кузьмина написала заявление в полицию, начались суды.

По словам Манчинского, который два года был знаком с Чайко и был должен ей 400 тысяч рублей, весной 2022 года в счет уплаты долга она предложила ему избавиться от Кузьминой. Он согласился. Тогда Чайко рассказала ему все, что знала о бывшей подруге. Она показала, где находится та самая дача у озера, куда Кузьмина приезжает на лето, назвала адрес квартиры, рассказала о «Мерседесе» и о том, что у Кузьминой куплены три парковочных места рядом с домом. Еще Чайко подробно описала маршруты, по которым обычно ходит бывшая подруга. Тогда Манчинский стал следить за Кузьминой.

«Мне надоела эта бабка»

Подходящий для знакомства случай подвернулся летом 2022 года, когда автомобиль Кузьминой сломался на обочине. Манчинский как бы случайно оказался на остановке — и тут же пришел на помощь. После этого он позвонил заказчице и сообщил, что познакомился с Кузьминой и обменялся с ней номерами. В июне он занял у нее еще 200 тысяч рублей.

Следующие месяцы Манчинский втирался в доверие к Кузьминой: выполнял бытовые поручения, общался. Он арендовал парковочное место, чтобы получить ключи от паркинга и подъезда, где жила Кузьмина. Согласно материалам дела, о своих успехах он по телефону докладывал Чайко.

По версии следствия, в конце 2022 года Чайко решила что пора осуществить план. Способом убийства выбрали отравление. 15 лет назад она лечила мужа от алкоголизма — с того времени осталась знакомство с сотрудницей наркологической клиники. Именно к ней Чайко пришла с просьбой дать сильнодействующее снотворное якобы для мужа. Так она получила лекарство, которое при передозировке могло вызвать сердечную недостаточность и смерть. Согласно материалам дела, снотворное Чайко передала Манчинскому, который позже добавил его в чай Кузьминой. Однако самочувствие Нины не ухудшилось, о чем Виктор сообщил в телефонном разговоре.

В феврале 2023 года Чайко лично встретилась с Манчинским и стала требовать, чтобы он нашел другой способ и убил Кузьмину как можно скорее. Она сказала, что в сейфе у Кузьминой лежит два миллиона рублей — обещала поделить их после убийства.

«Он не торопился ее убивать — боялся, — позже рассказывала журналистам “Комсомольской правды” следователь Анастасия Медюшко. — По своей натуре он не похож на хладнокровного убийцу. Но Чайко подталкивала его, а после Нового года буквально давила, ведь в феврале обострились судебные перипетии с Кузьминой. По словам обвиняемого, она ему так и сказала: “Когда ты ее убьешь? Мне надоела эта бабка”».

Задержание Манчинского. Фото: @krasgumvd / YouTube

«Не расстраивайтесь, такое у нас государство»

Татьяна Чайко свою причастность к убийству отрицала. «Я не в курсе этой ситуации. Не знаю, что он [Манчинский] такое говорит, он может все что угодно теперь сказать», — говорила она по телефону журналистам «Mash». Давать показания Чайко отказалась, а 4 мая 2023 года ее поместили под стражу.

Процесс по делу продолжался больше года. Манчинский вину признал полностью. Ему дали 13 лет колонии строгого режима — приговор смягчило активное сотрудничество со следствием. Татьяна Чайко вину так и не признала.

В октябре 2024 года суд присяжных вынес вердикт: 15 лет в колонии общего режима и штраф в размере 369 тысяч рублей. Чайко спокойно выслушала судью, в ответ сказала лишь: «Все понятно».

Когда ее уводили из зала суда, она громко произнесла: «Ну не расстраивайтесь, такое у нас государство. Что сделаешь». Кто-то сказал, что отправит ей посылку — в ответ Чайко послала воздушный поцелуй и сказала: «Не переживайте! Вот так у нас бездоказательно… Все хорошо».