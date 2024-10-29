Девушка объяснила покупку на 180 000 рублей лунатизмом и потребовала вернуть деньги

Мастер по маникюру из Ярославля купила на маркетплейсе Wildberries за одну ночь больше сотни товаров на 180 тысяч рублей и теперь пытается отменить заказы. Она записала видео, где назвала свои покупки совершенными под влиянием лунатизма. Видео опубликовал телеграм-канал Shot.

«Я покупаю товары ночью и не помню, что со мной происходит», — заявила девушка на видео. По ее словам, по утрам она «периодически находит» у себя «кучу заказов, списанные деньги с карты и кучу доставок». Раньше «это было по минимуму» и она не обращала на подобное внимания, «но сейчас это стало все больше и больше», — сказала автор видео и назвала последнюю подобную покупку «на самом деле очень большой».

Во втором видео, которое опубликовал телеграм-канал, девушка показывает несколько упаковок по 100 таблеток для посудомоечной машины, несколько упаковок с пятновыводителем, несколько ковриков, сушилку для посуды и другие товары. «Куда столько всего мне девать?» — задается вопросом героиня видео. «Это очень хорошие коврики, но мне не надо столько. Количество таблеток просто зашкаливает. Я правда не знаю, что с этим делать», — сказала она.

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По словам героини видео, за полтора месяца она сделала 40 заказов на маркетплейсе на 180 тысяч рублей. Телеграм-канал Shot написал, что девушка попыталась избавиться от покупок, но возврат оказался платным.

Теперь она старается доказать продавцам свое расстройство, объясняя, что импульсивный поступок был совершен в состоянии лунатизма, пишет Shot.

На выложенных вместе с роликами скриншотах переписки в приложении Wildberries видно, как собеседница уговаривает представителя продавца, что заказала «почти сотню ковриков» «фактически во сне».

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Девушка пишет, что пыталась связаться с продавцом «где только можно», но не смогла достучаться, а на маркетплейсе «вопросы удаляются». «У меня заболевание — лунатизм, я не отдавала себе отчет, когда делала заказы», — настаивает в переписке девушка, объясняя свою настойчивость потребностью «вернуть свои деньги».

В конце октября стало известно, что 23-летняя жительница Красноярского края заказала на Wildberries товары на сумму 1,2 миллиона рублей и смогла их получить без оплаты. Прокуратура сообщила, что на сайте маркетплейса произошел сбой, из-за которого все товары, которые девушка добавляла в корзину, автоматически помечались как оплаченные. Теперь покупательницу обвиняют в мошенничестве.