Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц

Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов

Иллюстрация: «Холод»

41-летняя Марина Кузьмина совмещает три работы и живет с сыном, пожилой тетей, тремя кошками и двумя собаками в Санкт-Петербурге. Несмотря на высокий доход с мая по сентябрь, выстроить финансовую стабильность Кузьминовой не удается: у нее есть кредит, две кредитные карты, а технику периодически приходится покупать в рассрочку. На обслуживание долгов ежемесячно уходит больше 80 тысяч рублей, выбраться из кредитов Кузьмина не может — расходы все еще превышают доходы. «Холод» публикует второй материал новой рубрики «Потрачено», в которой рассказывает о финансовой жизни россиян из разных регионов России.

Имя и фамилия героини изменены. Информация о заработке и тратах описана с ее слов.

Имя, фамилия: Марина Кузьмина

Возраст: 41 год

Город: Санкт-Петербург

С кем живу: сын, 12 лет; тетя, 86 лет; три кошки; две собаки

Должность и сфера: переводчик (устный и письменный), гид по Санкт-Петербургу и пригородам, преподаватель в вузе

Доходы: зависит от сезона, летом может доходить до 400 тысяч рублей, зимой может быть около 100 тысяч рублей

Жилье

Я живу в собственной квартире в Петроградском районе, это старый фонд. Ежемесячные платы за коммуналку, взносы, вывоз мусора выходят около 10 тысяч рублей.



Квартира двухкомнатная, для нашей семьи этого не хватает. Оптимально было бы, чтобы у каждого члена семьи была отдельная комната сыну, тете и мне — то есть нам нужна как минимум трехкомнатная квартира с просторной кухней-гостиной или четырехкомнатная, если без.



Район меня вполне устраивает. Я живу в части Петроградского района, где достаточно много зелени. Здесь много камер наблюдения, из-за чего я ощущаю себя вполне безопасно. Если говорить про инфраструктуру, тут мало магазинов, аптек, но это все решается теперь за счет доставок, так что нареканий у меня по району нет.

Стиль жизни

Доход у меня нестабильный: с сентября по май я преподаю в вузе, но работаю я там лишь на 1/4 ставки. Зарплата настолько смешная и стыдная, что я даже не хочу ее называть, меньше МРОТ (в 2024-м — 19242 рубля. — Прим. «Холода»). Там я работаю, с одной стороны, для статусности: для некоторых клиентов важно слышать, что экскурсию проводит или занимается переводом преподаватель петербургского вуза, — это престижно. С другой стороны, я воспринимаю это как социальную благотворительность: в меня вложили знания — теперь я хочу передать их другому поколению, не растеряв стандарты и свое понимание профессии.

Мы с семьей живем на 30 тысяч в месяц Я — жена военного, и его зарплата — единственный источник дохода для нас и ребенка. Мы взяли ипотеку, делаем ремонт служебной квартиры и жестко экономим Общество 8 минут чтения

Кроме преподавательской деятельности, осенью-зимой я занимаюсь переводами, чаще письменными, хотя они оплачиваются хуже устных. Заказы на устные переводы появляются значительно реже. Иногда занимаюсь переводом книг, но это тоже достаточно неблагодарная работа, которая требует много затрат, а денег приносит мало.



С мая по конец сентября — туристический сезон. Для меня это значит, что я работаю очень много, нередко у меня совсем нет выходных. Беру группы или индивидуальные заказы на экскурсии: по петербургским музеям или по городу. Иногда бывают заказы на устный перевод, например, когда на несколько дней приезжает какая-то делегация на переговоры — это оплачивается очень хорошо. Иностранцев в Петербург теперь приезжает не очень много, но и российские туристы хорошо берут экскурсии.

Отец ребенка финансово не участвует в жизни сына. У нас сложная ситуация: ребенок раньше жил с отцом, и тогда я финансово участвовала в тратах. Но теперь бывший муж решил подать на алименты и хочет получить от меня денег, сейчас мы в процессе сложного разбирательства.

Тетя, которая живет с нами, получает пенсию и в целом обеспечивает себя сама лекарствами и тем, что ей необходимо. Отдельных денег я на нее не трачу, если не считать оплату коммуналки за квартиру или покупки продуктов на всю семью.

У меня есть кредит, который пришлось взять несколько лет назад, по нему надо вносить 31,5 тысячу рублей каждый месяц. Еще у меня есть две кредитные карты, на каждую из которых каждый месяц я вношу по 20 тысяч — обязательные платежи. Но и трачу с них сразу сумму, разрешенную лимитом. Закрыть кредитки пока не получается.

У меня диабет, и это очень дорого Я использую иглы по несколько раз и на всем экономлю, но ситуация в России становится все хуже Общество 16 минут чтения

Несколько лет назад я отложила наличные и купила ценные бумаги. Наличные с тех пор уже потратила, а ценные бумаги до сих пор сохранились — если их обналичить, выйдет около 75 тысяч рублей. Я очень хочу откладывать деньги, чтобы у меня была подушка безопасности, но пока не удается.

Помимо квартиры в собственности у меня еще есть машина — Hyundai Santa Fe 2011 года. Я бы, конечно, хотела купить новую, но на это средств у меня нет.

По работе я достаточно много денег трачу на покупку книг, лицензий (для возможности проводить официально экскурсии в музеях) и образовательные курсы.

Из-за моей высокой занятости летом, я не могу часто проводить время с ребенком. Но иногда я выделяю дни, и мы ездим в какие-то музеи. Недавно ездили в Кронштадт с сыном и его другом: на транспорт, посещение подводной лодки, вход в музей, еду в течение дня потратили около семи тысяч рублей на троих.

Еда

В среднем на еду я трачу 30–50 тысяч рублей. Из-за того, что я много работаю, готовлю очень редко. Чаще всего мы либо заказываем доставку готовой еды, либо едим в заведениях. Заказываем пиццу, готовые салаты, бургеры, толченую картошку с котлетами или пасту.

В магазинах покупаем довольно простой набор продуктов: куриное мясо, картошку, макароны, крупы, минимальный набор овощей. Сын и тетя овощи особо не едят — если покупаю, то они в основном портятся. Фрукты или ягоды покупаю по сезону, летом удобнее и выгоднее покупать сразу ящиками. Например, недавно покупала ящик голубики, ящик персиков — когда все хорошего качества, это может храниться несколько дней, и мы успеваем съедать.

Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф Общество 10 минут чтения

Не могу сказать, что я чего-то себе совсем не могу позволить, — просто планирую какие-то более существенные траты заранее и делаю это не очень часто. Например, раз в несколько месяцев могу сходить в ресторан и поесть хорошие морепродукты.

На праздники часто покупаю экзотические фрукты, например, питайю (драконий фрукт), ананас или манго. Бывает, что заказываем нарезку сыровяленую или покупаем хороших сыров. Других «праздничных» продуктов у нас нет. Моя семья на праздники просит не купить что-то особенное, а приготовить то, что требует длительного времени. Например, недавно я готовила лазанью. Готовила два часа, съели за сутки.

Главная финансовая задача прямо сейчас

Их несколько. Хочу заняться здоровьем: вылечить зубы, пройти чекап, купить абонемент в фитнес-зал и минимум два раза в месяц ходить на массаж. Еще одна задача — сделать косметический ремонт в квартире. Это я буду его делать не один год и постепенно.



Кроме того, я хочу накопить достаточно денег, чтобы позволить себе полноценный отпуск, в который не нужно будет брать с собой ноутбук и заниматься работой. Предыдущий настоящий отпуск у меня был шесть лет назад. После этого были небольшие поездки на несколько дней, но я всегда брала с собой ноутбук и все равно работала.

Я уже в дамках Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена Общество 29 минут чтения

В целом очень хотелось бы организовать работу и доход таким образом, чтобы можно было отдыхать по выходным и спать по восемь часов в сутки. Летом, когда в работе гидов и переводчиков высокий сезон, я их почти не могу себе позволить, нередко работаю в том числе по ночам.

Последняя крупная покупка

Недавно я заказала два новых окна на кухню, они стоили 90 тысяч рублей. Заранее деньги на них не откладывала, летом заработок больше: посмотрела, что у меня будет несколько проектов с хорошей оплатой и сразу запланировала эту покупку. Пару месяцев назад обновила себе гардероб, потратила одновременно 30 тысяч рублей, для меня это тоже большие единовременные расходы.

Еще недавно купила смартфон с планшетом, которые мне нужны для работы (94 тысячи рублей), микроволновку (шесть тысяч рублей) и холодильник (40 тысяч рублей). Прямо тогда в моменте не было этих сумм, поэтому мне было удобнее оформить рассрочку, на погашение которой сейчас трачу около 10 тысяч рублей в месяц.

Ежемесячные расходы помимо жилья и еды:

– книги: от 3000 до 30000 рублей, они нужны мне по работе;

– карманные расходы, небольшие покупки ребенку: около 10000 рублей;

– корм для животных: 4000–5000 рублей;

– бензин: 3000–7000 рублей;

– подписки на сервисы Ivi, Яндекс, Литрес, Google Диск: около 2000 рублей;

– интернет: 1200 рублей, включая оплату стационарного телефона;

– телефон: 850 рублей;

– театр: 3000–7000 рублей;

– товары для дома: около 3000 рублей;

– красота: 5000–7000 рублей;

– одежда: 5000–10000 рублей;

– лекарства: до 1000 рублей;

– развлечения (бары, кино, рестораны): 5000–10000 рублей;

– обслуживание кредитов: 81500 рублей в месяц.



Помимо этого у меня есть траты, которые я делаю один раз в год:

– налоги и обязательные взносы по ИП: 85000 рублей;

– страховка жилья: 5000 рублей;

– страховка на машину: 16000 рублей;

– страхование жизни и здоровья ребенка: 5000 рублей;

– лицензии/аккредитации: свыше 20000 рублей;

– образовательные курсы: свыше 100000 рублей.



Всего (без еды и жилья): 145800–194800 рублей в месяц (годовые расходы поделены поровну на 12 месяцев).

Блиц

— Какое у вас вообще отношение к деньгам? Деньги для меня — это возможность делать то, что нравится.

— Считаете ли вы свой доход достойным? Если говорить о преподавательской деятельности, то, конечно, нет. Преподавательские ставки в вузах и зарплаты — это смешные деньги. Но если говорить о том, сколько платят за переводы, особенно устные, и за экскурсии, то это хорошие деньги. Но этот заработок нестабилен и зависит от сезона и заказов.

— На что не хватает дохода? На смену автомобиля (если решусь, даже с учетом продажи моей машины, для покупки придется брать кредит). На ремонт в квартире — поэтому буду делать его постепенно, частями. На секции для ребенка — в следующем учебном году сможем выбрать либо только бесплатные секции, либо максимум одну платную.



— Планируете ли рост дохода и за счет чего? Теоретически я могу увеличить свой доход, если буду вкладываться в рекламу своих услуг гида и переводчика. Это можно делать на Авито или в личных соцсетях. Сейчас я не особенно много этим занимаюсь, клиенты приходят ко мне в основном с помощью сарафанного радио. Постараюсь лучше раскручивать себя в будущем.