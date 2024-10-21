Девушку обвинили в мошенничестве из-за сбоя на сайте Wildberries

Жительница Красноярского края, чье имя не уточняется, заказала в интернет-магазине Wildberries товары на сумму 1,2 миллиона рублей и смогла их получить без оплаты. Прокуратура обвинила ее в мошенничестве, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как сказано в пресс-релизе, 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт на Wildberries весной 2023 года и выбрала способ оплаты картой. Прокуратура утверждает, что на сайте онлайн-магазина произошел сбой, о котором девушка не стала сообщать в службу поддержки. Из-за этого все товары, которые она добавляла в корзину, автоматически помечались как оплаченные.

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Сначала она заказала недорогие бытовые товары и забрала их в пункте выдаче заказов. Оплату с нее не потребовали, с карты деньги также не списались. После этого девушка стала ежедневно добавлять в корзину различные артикулы. Среди них были косметика, постельное белье, товары для дома, одежда и обувь, чемодан, несколько новых айфонов и аксессуары к ним, а также игровые консоли, колонки и золотые ювелирные изделия. Всего девушка заказала около сотни товаров.

В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что «купленные» предметы девушка продавала на других онлайн-платформах, чтобы закрыть долги. Однако вскоре Wildberries обнаружил сбой и заблокировал ее аккаунт. Прокуратура утвердила обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Девушке может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Похожая ситуация произошла в Липецке. Там 24-летнюю девушку также обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после того, как она в течение месяца в 2023 году заказывала и получала товары без оплаты. Общая сумма заказов, по версии следствия, составила около двух миллионов рублей.