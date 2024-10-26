Напарник Трампа заявил о необходимости территориальных уступок от Украины для окончания войны с Россией

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, баллотирующийся в паре с Дональдом Трампом, заявил, что Украина «измотана» и должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала NewsNation о вероятности территориальных уступок со стороны Украины.

«Считаете ли вы, что Украина окажется в ситуации, когда ей придется уступить часть земель, захваченных Россией в ходе этого конфликта?» — спросил журналист.

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«Я, честно говоря, думаю, что украинцам придется принять это решение <…> они так измотаны. Украинские лидеры сами говорят об этом и в частном порядке и публично. Они также говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет ни людей, ни оружия, ни денег», — ответил он.

Вэнс добавил, что США «не должны любить Россию и соглашаться с ее вторжением в Украину». По его словам, задача штатов заключается в том, чтобы собрать Москву и Киев за стол переговоров, иначе «это будет продолжаться вечно».

В октября немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Киев всерьез обсуждает сценарии, при которых страна на время откажется от полного возвращения оккупированных регионов. Источник отмечал, что речь идет о почти 20% украинской территории.

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По его словам, победа для Украины заключалась в «безоговорочной капитуляции путинской России», однако сейчас «это было бы невозможно без уступок». Неназванный источник добавил, что «сделка должна быть выгодной для России».

Согласно опросам, на которые ссылалась газета, количество уверенных в победе украинцев с каждым годом уменьшается. В первый год войны в победу верили 80% украинцев, а в 2024 году уже 60%.