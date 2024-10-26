Популярное средство от акне может быть опасным для здоровья

Ретиноиды — популярное средство для лечения акне, уменьшения признаков старения и улучшения внешнего вида кожи. Многие блогеры, косметологи и дерматологи рекомендуют эти средства, однако у них есть серьезные побочные эффекты: боли в суставах, проблемы с печенью и уровнем холестерина, утомляемость, депрессия и тревожные мысли. Кроме того, они повышают риск развития онкологических заболеваний кожи. «Холод» рассказывает, что такое ретиноиды, какие есть противопоказания и как использовать их без риска для здоровья.
Что такое ретиноиды и для чего их назначают?
Это группа препаратов, которые являются производными витамина А (ретинола). Их используют для лечения акне, борьбы с морщинами, пигментацией и признаками старения, улучшения текстуры кожи, очищения пор и даже при онкологических заболеваниях кожи. Ретиноиды ускоряют обновление клеток кожи, уменьшают воспаление и стимулируют выработку проколлагена — белка, который помогает держать ткани организма крепкими и упругими.
Препараты с ретиноидами можно купить как по рецепту, так и без него. Например, роаккутан — это рецептурное средство, а различные кремы и сыворотки можно купить без рецепта (The Ordinary, La Roche Posay).
Хотя их эффективность научно доказана, ретиноиды не всегда дают ожидаемый эффект. Результат зависит от типа кожи, проблемы и степени ее тяжести, а также регулярности и правильности применения. У некоторых людей улучшения заметны через несколько недель, у других эффект может появиться только через несколько месяцев.
Бывают и случаи, когда ретиноиды не дают улучшений. Причиной может быть невосприимчивость кожи к активным компонентам. Также неправильное применение — слишком частое использование или пренебрежение солнцезащитными средствами — может ухудшить состояние кожи.
Какие есть ретиноиды?
Есть два вида: наружные и системные. Они различаются по способу применения, эффективности и побочным эффектам.
Наружные наносятся на кожу в виде кремов, гелей и лосьонов. Чаще всего их используют для лечения акне, морщин и гиперпигментации.
Они работают на поверхности кожи, ускоряя обновление клеток, очищая поры и стимулируя выработку коллагена. Их эффективность доказана для легких и умеренных форм акне, а также для разглаживания мелких морщин и улучшения текстуры кожи.
Побочные эффекты: сухость, покраснение, шелушение, повышенная чувствительность кожи к солнцу, отеки, ожоги и волдыри, экземы, обесцвечивание кожи, ухудшение акне и тератогенность (риск развития дефектов у плода при беременности).
Системные ретиноиды принимают в виде таблеток или капсул. Они действуют на весь организм и назначаются врачом для лечения тяжелых форм заболеваний кожи. Например, акне или псориаза.
Побочные эффекты: сухость кожи, губ и глаз, слабость мышц и суставов, а также боль, повышение уровня холестерина и триглицеридов, нарушение функции печени, риск депрессии и других психических расстройств, тератогенность (риск развития дефектов у плода при беременности), ухудшение зрения в темноте.
Кроме того, во время лечения повышается риск развития онкологических заболеваний кожи, так как ретиноиды могут ослабить естественную защиту кожи.
Системные ретиноиды назначаются только врачом, а принимают их строго под контролем специалиста.
Какие есть противопоказания?
Эти препараты не безопасны для всех, и их использование должно быть строго под контролем врача, особенно при наличии заболеваний и других факторов. Перед применением обязательно читайте инструкцию к препарату.
Вот некоторые из противопоказаний:
Беременность. Применение ретиноидов запрещено во время беременности и на этапе ее планирования. Необходимо прекратить использование препаратов за 2–36 месяцев до зачатия (точный срок зависит от типа ретиноида). В противном случае вещество может нарушить формирование органов и тканей ребенка. Кроме того, ретиноиды могут негативно влиять на репродуктивные функции у мужчин и женщин.
Заболевания печени и повышенный холестерин. Например, третиноин и изотретиноин могут повышать уровень холестерина, триглицеридов и других жиров в крови. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений работы печени. У пациентов с уже существующими проблемами с печенью или повышенным холестерином использование ретиноидов может усугубить состояние.
Розацеа и сухость кожи. Ретиноиды могут усиливать раздражение, покраснение и шелушение кожи, что особенно опасно для пациентов с розацеа, так как они уже страдают от повышенной чувствительности кожи.
Чувствительность к солнцу. От использования ретиноидов кожа становится более уязвимой к ожогам. Поэтому важно использовать средства с SPF и избегать длительного пребывания на солнце во время лечения ретиноидами.
Как правильно использовать ретиноиды?
Чтобы избежать побочных эффектов и добиться максимальной пользы, важно соблюдать ряд рекомендаций:
- Перед началом использования ретиноидов необходимо проконсультироваться с дерматологом. Врач поможет подобрать подходящий вид ретиноида в зависимости от вашего типа кожи, проблемы (например, акне, морщины, пигментация) и состояния здоровья. Особенно важно обращаться к врачу, если у вас есть заболевания печени, проблемы с холестерином, кожные заболевания, такие как розацеа, или если вы планируете беременность.
- Начинать нужно с минимальных доз, чтобы кожа могла привыкнуть к препарату. Например, можно использовать крем с ретинолом или адапаленом. Наносите средство через день или реже в течение первых недель использования.
- Поскольку ретиноиды повышают чувствительность кожи к солнцу, их рекомендуется наносить на ночь. Это снижает риск повреждений и солнечных ожогов. В течение дня необходимо использовать солнцезащитные средства с высоким SPF (не менее 30), даже если не планируете долго быть на солнце.
- Ретиноиды могут вызывать сухость и шелушение кожи, поэтому важно сочетать их с увлажняющими средствами. Лучше выбирать некомедогенные (не забивающие поры) кремы, которые успокоят кожу и помогут минимизировать раздражение. Наносите крем после ретиноида, чтобы сохранить влагу в коже.
- Следует избегать агрессивных очищающих средств, кислотных пилингов, скрабов и средств с раздражающими кожу ингредиентами (например, салициловой кислоты или бензоилпероксида).
- Если вы замечаете сильное раздражение, покраснение, сухость или шелушение, уменьшите частоту использования или временно прекратите нанесение препарата. При серьезных побочных эффектах, таких как сильная сыпь или отек, немедленно обратитесь к врачу.
Если вам назначены пероральные ретиноиды (например, изотретиноин), необходимо регулярно проходить обследования, так как эти препараты могут влиять на работу печени и уровень холестерина. Врач будет контролировать ваше состояние и при необходимости корректировать дозировку.