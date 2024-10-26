Популярное средство от акне может быть опасным для здоровья

Что такое ретиноиды и для чего их назначают?

Это группа препаратов, которые являются производными витамина А (ретинола). Их используют для лечения акне, борьбы с морщинами, пигментацией и признаками старения, улучшения текстуры кожи, очищения пор и даже при онкологических заболеваниях кожи. Ретиноиды ускоряют обновление клеток кожи, уменьшают воспаление и стимулируют выработку проколлагена — белка, который помогает держать ткани организма крепкими и упругими.

Препараты с ретиноидами можно купить как по рецепту, так и без него. Например, роаккутан — это рецептурное средство, а различные кремы и сыворотки можно купить без рецепта (The Ordinary, La Roche Posay).

Хотя их эффективность научно доказана, ретиноиды не всегда дают ожидаемый эффект. Результат зависит от типа кожи, проблемы и степени ее тяжести, а также регулярности и правильности применения. У некоторых людей улучшения заметны через несколько недель, у других эффект может появиться только через несколько месяцев.

Бывают и случаи, когда ретиноиды не дают улучшений. Причиной может быть невосприимчивость кожи к активным компонентам. Также неправильное применение — слишком частое использование или пренебрежение солнцезащитными средствами — может ухудшить состояние кожи.