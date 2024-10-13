СМИ: в Украине впервые начали обсуждать уступки территорий ради завершения войны

Впервые после начала войны в Украине Киев всерьез обсуждает сценарии, при которых страна на время откажется от полного возвращения оккупированных регионов — почти 20% украинской территории. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Издание пишет, что сторонники Украины не допустят падения страны в ближайшем будущем, однако партнеры страны вряд ли смогут оказать Киеву достаточный объем помощи, чтобы сделать украинскую армию готовой к успешным наступательным операциям.

Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос Белку невозможно контролировать, она постоянно что-то ворует и прячет. Мы очень рады, хоть и прокачали терпение на максимум Общество 12 минут чтения

Как утверждает источник издания, ранее в Украине считали, что победа «должна заключаться в безоговорочной капитуляции путинской России». Однако, по его словам, «это было бы невозможно без уступок». Источник добавил, что «сделка должна быть выгодной для России».

Тюремная камера или люкс-отель? Определите, где задерживаются по своей воле, а где — по решению суда, в тесте «Холода» Интернет и мемы 1 минута чтения

«Оптимизм, который вызвало продвижение украинцев на российскую территорию под Курском в августе [2024 года], испарился… Страна, похоже, снова погрузилась в мрачное состояние войны на истощение с медленным, по-видимому, непреодолимым наступлением россиян», — отмечает Der Spiegel.

Издание, ссылаясь на опросы, отмечает, что количество уверенных в победе украинцев с каждым годом уменьшается. Если в первый год войны в нее верили 80% украинцев, то в 2024 году их доля снизилась до 60%. В то же время, по данным Киевского международного института социологии, в стране стало больше людей, готовых к компромиссу, особенно среди молодежи.

«Если бы Украину приняли в ЕС и НАТО, 47% украинцев смирились бы с замораживанием нынешней линии фронта», — пишет Der Spiegel.

Кроме того, в Украине, как отмечает издание, обсуждают «западногерманскую модель», при которой ФРГ входила в состав НАТО во время холодной войны, а ГДР — в советский блок.