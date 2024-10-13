СМИ: в Украине впервые начали обсуждать уступки территорий ради завершения войны

Впервые после начала войны в Украине Киев всерьез обсуждает сценарии, при которых страна на время откажется от полного возвращения оккупированных регионов — почти 20% украинской территории. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Издание пишет, что сторонники Украины не допустят падения страны в ближайшем будущем, однако партнеры страны вряд ли смогут оказать Киеву достаточный объем помощи, чтобы сделать украинскую армию готовой к успешным наступательным операциям.
Как утверждает источник издания, ранее в Украине считали, что победа «должна заключаться в безоговорочной капитуляции путинской России». Однако, по его словам, «это было бы невозможно без уступок». Источник добавил, что «сделка должна быть выгодной для России».
«Оптимизм, который вызвало продвижение украинцев на российскую территорию под Курском в августе [2024 года], испарился… Страна, похоже, снова погрузилась в мрачное состояние войны на истощение с медленным, по-видимому, непреодолимым наступлением россиян», — отмечает Der Spiegel.
Издание, ссылаясь на опросы, отмечает, что количество уверенных в победе украинцев с каждым годом уменьшается. Если в первый год войны в нее верили 80% украинцев, то в 2024 году их доля снизилась до 60%. В то же время, по данным Киевского международного института социологии, в стране стало больше людей, готовых к компромиссу, особенно среди молодежи.
«Если бы Украину приняли в ЕС и НАТО, 47% украинцев смирились бы с замораживанием нынешней линии фронта», — пишет Der Spiegel.
Кроме того, в Украине, как отмечает издание, обсуждают «западногерманскую модель», при которой ФРГ входила в состав НАТО во время холодной войны, а ГДР — в советский блок.