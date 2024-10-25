Священники вложили украденные у церкви деньги в ночные клубы

Председатель Греческого управления по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) Хараламбос Вурлиотис заморозил банковские счета и активы нескольких владельцев ночных клубов на Пелопоннесе после того как выяснилось, что они являются получателями крупных денежных сумм от двух высокопоставленных священников Католической церкви Греции. Об этом сообщает греческое издание Athens News Agency.

Изначально в Управление обратились банки, которые заметили подозрительные движения крупных сумм. В рамках проверки HAMLA обнаружило, что около трех миллионов евро «ушли» из казны католической церкви и были вложены в ночные клубы. Это началось восемь лет назад. Последний подозрительный платеж на сумму 50 тысяч евро был зафиксирован в октябре этого года.

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Athens News Agency отмечает, что HAMLA смогло установить личности причастных к произошедшему священнослужителей и владельцев клубов, один из которых в прошлом был замешан в уголовных преступлениях.

Управление отправило результаты расследования в штаб-квартиру Католической церкви Греции, чтобы проверить священников на предмет возможного хищения, а владельцев клубов — на предмет отмывания денег. Также о случившемся проинформировали Ватикан.

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Ранее стало известно, что московский суд приговорил двух офицеров ФСБ, которые отвечали за борьбу с терроризмом и экстремизмом, к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взяток со священников римско-католической церкви. Тогда в обмен на «покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти» офицеры получили около 20 миллионов рублей.