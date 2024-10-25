Я вожу автобус, и мне нравится

Закончив ВШЭ, я устроился в Дептранс, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства

25-летний Михаил живет в Перми и работает в местном департаменте транспорта. Недавно он осуществил свою мечту детства и получил права на вождение автобуса. Сейчас Михаил совмещает две работы: в офисе по будням и на городском маршруте по выходным. Он рассказал «Холоду», почему ему нравится водить автобус, можно ли в этой сфере сделать карьеру и чем эта работа лучше, а чем хуже офисной.



Я работаю в городском управлении транспорта — руковожу отделом, который отвечает за составление и расписание движения автобусов и трамваев. Но на самом деле я с детства мечтал водить автобусы.

Это желание у меня возникло под влиянием отца: в армии он водил санитарную машину, и ему очень нравилось. После дембеля он хотел устроиться в автобусный парк, но моя бабушка сказала ему: «Какой тебе автобус? Получай образование, занимайся нормальной работой». Поэтому у него осталось нереализованная мечта и, когда я был ребенком, отец часто рассказывал мне про автобусы. Дома у нас были всякие схемы городских автобусных маршрутов, которые я внимательно рассматривал.

В детстве у всех есть мечта о будущей профессии — стать пожарным или космонавтом. Я тоже прошел через все эти стадии, но с автобусами как-то больше закрепилось. Потом потерял интерес к этому, но позже снова заинтересовался транспортом. Забавно, что в детстве у меня был слабый вестибулярный аппарат и поездки давались мне тяжело, но при этом сам факт существования автобусов вызывал во мне очень приятные эмоции.

Работать кондуктором было прикольно

После школы я поступил в пермский филиал Высшей школы экономики по специальности «менеджмент». Однажды я не очень хорошо закрыл сессию и потерял стипендию. Мне нужны были деньги, и я пошел работать кондуктором.

В этой работе был определенный азарт. Я пришел работать туда во времена, когда предприятия выплачивали работникам деньги, исходя из выручки за смену, и у кондукторов была отдельная оплата. В зависимости от маршрута и дня недели зарплата составляла от 10 до 15% от выручки. Каждый раз мне самому было интересно, сколько я сегодня заработаю.

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Бывали разные ситуации: я старался общаться с пассажирами вежливо и позитивно, но некоторые люди понимали только грубость. Как-то меня угрожали выбросить из автобуса, даже замахивались на меня. Однажды мы втроем с водителем и еще одним пассажиром выгоняли буйного мужчину из салона. Но, несмотря на сложности, мне было прикольно работать кондуктором: катаешься на автобусе, еще и деньги за это получаешь. После учебы, которая требовала умственных и эмоциональных ресурсов, было очень приятно общаться с людьми, ходить по салону, смотреть в окно.

Я подрабатывал кондуктором три года, пока меня не позвали работать в управление транспорта. Поэтому теперь я принимаю решения по корректировке расписания. Это постоянный поиск баланса между тем, как, во-первых, проще сделать мне, во-вторых, как было бы удобнее для горожан и, в-третьих, как сделать так, чтобы водителям и кондукторам было комфортно работать.

Не успеваешь ехать по графику, который сам и составил

В этом году я решил начать водить автобус. Для этого мне пришлось получить категорию прав D. Но в Перми нет автошкол, которые сразу учат водить большие автобусы: обучение проводят только на микроавтобусах, где совершенно другой принцип управления. Поэтому я связался с перевозчиком, который обслуживает почти все маршруты моего района. Я сказал, что получил категорию и хочу помочь предприятию, у которого постоянно есть сложности с выпуском на маршрут. Мне ответили, что будут рады, но где-то месяц я просто стажировался и учился водить. И вот 19 октября я впервые выехал по маршруту сам.

Учиться в общем было несложно: у меня, как у любого уважающего себя ценителя общественного транспорта, накатана куча часов в симуляторе автобуса. Поэтому я более-менее понимал, какие у машины габариты, как совершать маневры, и быстро втянулся. Сложнее было с механическими моментами — например, как нажимать на тормоза. Но после пары стажировок я все понял и усвоил.

Транспортная система в нашем городе два года подряд признается лучшей в России, не считая Москвы и Питера. У нас постоянно что-то бурно развивается, мы что-то изобретаем. И постоянно приходится в этом жить даже вне работы. Года полтора назад я стоял в душе вечером перед сном и думал: как я буду после семи вечера перекрывать интервал на 30-м маршруте? В общем, я понял, что устаю от работы, которая продолжает меня преследовать после окончания рабочего дня. Хочется разгрузки: чтобы смена закончилась, я ушел домой и расслабился.

Самое смешное в работе водителем автобуса — когда ты не успеваешь ехать по графику, который сам же и составил. Едешь и думаешь: «Блин, нафига я так сделал?»

Михаил за рулем автобуса во время стажировки. Фото предоставлено героем

Но вообще, сложно описать эмоции, которые я испытываю при вождении автобуса. Ты просто едешь и кайфуешь. Для меня вождение — это что-то медитативное, расслабляющее. У меня довольно длинный путь от дома до работы: в объезд пробок порядка 35 километров. Этого мне хватает, чтобы получить положительные эмоции. А тут та же радость на целый день, да еще и на автобусе — прямо как мечтал в детстве. Очень приятно устроить себе после недели в офисе психологическую разрядку — выйти, поработать, покрутить баранку.

Для меня неважно, какой именно у автобуса маршрут. Главное — чтобы менялся пейзаж за окном. Во время работы кондуктором я выходил и на городские, и на пригородные маршруты. Самые интересные — те, которые проходят через несколько районов, или те, которые сначала идут по городу, а потом через разные поля, леса, деревни. А на кольцевом внутрирайонном маршруте можно было с ума сойти: целый день крутишься по одному району, и у тебя за окном все время одинаковые панельки.

Сейчас время поездки по моему маршруту — примерно час в одну сторону, больше 20 километров. Городские перевозки мне ближе по духу, они более динамичные: остановился-поехал, остановился-поехал. Нельзя прохлаждаться, потому что вокруг куча других автобусов, которым нельзя мешать. И люди в городе всегда торопятся — для них тоже надо успевать.

Зарплаты у водителей больше, чем у руководства в офисах

В работе водителя нет карьерного роста. Некоторые наши перевозчики-муниципалы дают сотрудникам возможность развиваться, но это выглядит странно. Один мой знакомый, работавший в местном гортрансе, заочно отучился в университете, получил диплом и сказал своему руководству, что устал быть водителем. И его назначили на совершенно бесполезную должность: номинально он считался руководителем-бригадиром, но по факту его работа заключалась в том, что он сидел в диспетчерской на конечной и раскрашивал графики фломастерами. Через пару месяцев он ушел с этой работы, потому что понял, что сильно теряет в деньгах по сравнению с работой на линии.

Интересно, что у водителей зарплаты больше, чем у меня на руководящей должности в офисе, потому что я работаю в муниципальном учреждении и зарплаты здесь маленькие, как в любой бюджетной сфере. Это тоже выматывает: ты несешь ответственность за миллионный город, а получаешь не сильно больше, чем кассир в супермаркете. А водители в Перми получают около 75 тысяч рублей без особых переработок.

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Если для меня возможен какой-то карьерный рост, он точно не будет связан с управлением автобусом. Это слишком подвижная отрасль для того, чтобы закрепляться в каком-то конкретном транспортном предприятии. Например, у моего перевозчика в следующем году заканчиваются контракты. Сейчас размещены новые контракты на обслуживание этих маршрутов, и этот перевозчик никуда не заявляется, а это значит, что, судя по всему, он планирует сворачивать деятельность в городе.

Так что, если я стану только водить автобус, я поработаю полгода, потом у перевозчика закончится контракт, он закроется, и мне придется искать новую работу.

Это очень шаткая позиция. Поэтому я думаю, что все равно буду развиваться по своей основной работе, потому что она никуда не денется и шансов там у меня все-таки побольше.

Я исполнил мечту отца

Среди моих знакомых и близких я не встречал какого-то негатива по поводу моего желания водить автобус. У меня хорошие отношения с родственниками, они готовы принять любой мой выбор. Поэтому все вполне нормально к этому относятся. Когда на втором курсе у меня были проблемы с учебой, мой отец говорил: «Если не доучишься, всю жизнь будешь кондуктором работать. Ты ради этого так хорошо учился в школе?» Но сейчас, когда я получил права на управление автобусом, папа сказал, что очень рад за меня — я исполнил мечту, которую ему не удалось осуществить для себя.

У меня никогда не было желания водить трамвай или троллейбус. В моем районе не было электротранспорта, а в детстве я редко выбирался в центр. К тому же у меня есть друзья из трамвайного депо, и от них я слышал про минусы в работе именно в трамвайной системе: например, на водителя трамвая нужно учиться по целевому направлению от перевозчика и потом пять лет отрабатывать. Некоторые мои знакомые отработали половину срока, и на предприятии к ним относятся как к ресурсу, который никуда не денется. Они уже сейчас говорят про свою работу: «Вот еще два с половиной года осталось. Доработаю и уволюсь».

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У меня была возможность отучиться на водителя автобуса от какого-то предприятия, но там тоже нужно было отрабатывать в течение нескольких лет. Я не хотел уходить сразу с моей нынешней работы, поэтому не был к такому готов. Мне хочется иметь возможность совмещать основную работу с работой на автобусе.

В моем городе катастрофическая нехватка водителей автобусов. Но это проблема во всей России и во многих других странах тоже. Водителей не хватает везде. Это тормозит прогресс развития транспорта. У нас в городе до сих пор есть места, где не очень хорошая транспортная доступность. Мы запускаем туда новые маршруты, но это всегда упирается в то, что у всех перевозчиков критическая нехватка водителей. Работать просто некому. И если один из перевозчиков берет маршрут, он начинает ездить с нарушениями расписания. Плюс из-за запуска нового маршрута страдают уже существующие, потому что водителей дергают с них.