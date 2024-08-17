Два полковника ФСБ брали многомиллионные откаты с католических священников

Два полковника Службы по защите конституционного строя ФСБ получили по девять лет колонии строгого режима за взятки от священников римско-католической церкви. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

Офицеров зовут Евгений Лобанов и Денис Карманов, они отвечали за борьбу с терроризмом и экстремизмом, рассказало издание. С марта по октябрь прошлого года сотрудники «Второй службы» ФСБ вымогательством получили от священнослужителей около 20 миллионов рублей, сказано в обвинительном заключении. В обмен на деньги, согласно собственным показаниям Лобанова и Карманова, офицеры госбезопасности обещали «покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти».

Офицеры в показаниях настаивали, что не имели возможности воздействовать на судей и чиновников, а потому их правонарушение следует квалифицировать по статье «тяжкое мошенничество в особо крупном размере» (статья 159 УК). По этой статье предусмотрено более мягкое наказание, чем по статье «взятка в особо крупном размере» (статья 290 УК), на которой настаивала прокуратура. Однако суд согласился с версией гособвинения. Карманова суд также признал виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов (статья 222 УК).

Суд лишил обоих полковников ФСБ званий и к девяти годам колонии строгого режима добавил каждому наказание в виде 39,4 миллионов рублей штрафа (двукратный размер взятки).

В деле фигурирует храм Святого Людовика Французского на улице Малая Лубянка в Москве, выяснил «Коммерсантъ». Священники узнали о результатах расследования из СМИ, так как у них «нет доступа к уголовному делу», объяснил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов.

Лобанов, сообщило издание, проходил свидетелем по громкому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиненного в получении взяток на несколько миллиардов рублей. Полковник ФСБ участвовал вместе с Захарченко и другими фигурантами того дела в общем застолье, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей защиты.

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