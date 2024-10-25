Вопреки мнению Владимира Путина

Российская пропаганда любит хвастаться, что большинство россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его работу на посту президента. Тем не менее независимые опросы показывают, что на самом деле россияне не согласны со многими вещами, которые делает Путин. Например, большинство россиян готовы пойти на мир с Украиной, причем со взаимными уступками, а также восстановить отношения с западными странами. «Холод» рассказывает, как на самом деле расходятся мнения россиян с позицией Владимира Путина.



Манипуляция данными и построение «правильной картинки» — одна из главных задач российской пропаганды, основная цель которой — убедить россиян в беспрекословной поддержке Владимира Путина ими же. Вот как, например, пропагандист кремлевского пула Павел Зарубин показывает, как Путин выходит к народу: люди пытаются дотронуться до него и говорят ему приятные слова.

Раз в неделю Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) публикует оценки работы президента и правительства. Финансово ВЦИОМ на 100% зависит от государства и не скрывает этого. В его опросах у Путина всегда стабильно высокие рейтинги: с момента переизбрания в марте 2024 года показатели доверия не опускались ниже 75,5%. Рейтинг Путина не снизился даже на первой неделе вторжения ВСУ в Курскую область: 80,8% опрошенных с 5 по 11 августа заявили, что доверяют президенту России.

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Как правило, социологи объясняют такой высокий процент одобрения спецификой проведения опросов при военном времени. Россияне боятся публично критиковать политику Путина или говорить об Украине из-за военной цензуры, которую фактически ввели после начала «СВО». Респонденты понимают: законы о «дискредитации» российской армии распространяются не только на известных спикеров, но и на рядовых граждан. Например, в 2024 году жителя Москвы приговорили к пяти годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию за участие в уличном опросе «Радио Свобода», где он негативно отозвался о войне.

Однако независимые социологи из проекта «Хроники» ставят неоспоримую поддержку Владимира Путина под сомнение. В своем новом исследовании они утверждают, что поддержка президента не настолько монолитна, как это принято считать, а главные пропагандистские нарративы — далеко не всегда находят отклик у граждан.

Исследование проекта «Хроники» проводилось с 10 по 17 сентября методом телефонного опроса. Социологи опросили 804 респондента. Они были выбраны по всероссийской случайной стратифицированной выборке (RDD). Это означает, что специальная программа генерировала случайные номера телефонов, по которым шел прозвон. Там, где трубку брали люди, подключались интервьюеры и задавали им вопросы. Максимальная ошибка измерения — 3,45% при доверительном интервале 95%. Полностью с методологией исследования можно ознакомиться на сайте проекта.



Дисклеймер:

Нельзя полностью доверять результатам опросов, проведенных в условиях военной цензуры в России. Россияне, согласившиеся ответить на вопросы социологов, могут быть не до конца честны из-за страха перед общественным давлением и репрессиями. В России действуют законы, которые вводят реальные уголовные наказания за высказывание позиции, отличной от государственной. Однако изучение общественного мнения остается важной задачей для социологов, чтобы иметь хотя бы примерное представление о настроениях и ожиданиях в российском обществе.

Социологи «Хроник» считают, что высокие рейтинги Путина в опросах обеспечиваются «правильной» постановкой вопросов. Большинство людей отвечают на общий вопрос об одобрении работы Путина «на автомате», выбирая самый безопасный вариант или то, что они слышат по телевизору. Если задать им дополнительные, уточняющие вопросы, то выяснится, что большинство россиян не поддерживают большую часть фактических действий президента.

Он вам не подходит

Согласно сентябрьскому опросу «Хроник», 78% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента России. Однако дополнительные конкретные вопросы про его политику не выявили такого единодушия среди опрошенных. Например, среди одобряющих Путина больше половины (61%) выступают за заключение мира с Украиной со взаимными уступками. Подобное мнение противоречит официальной позиции Путина, который не раз давал понять, что Россия не откажется от своих целей в Украине и сядет за стол переговоров только на своих условиях.

Еще один пример расхождения приоритетов российской политики и мнения граждан — расходы государства. Основной запрос населения — сосредоточить все усилия на социальных и экономических проблемах России, этого хотят 83% опрошенных, которые заявили о поддержке Владимира Путина. Ожидания россиян расходятся с действиями властей: бюджет все сильнее милитаризируется — военные расходы в будущем году составят 40% всех расходов бюджета, при этом социальные расходы (медицина, образование и другие) — сокращаются.

Согласно данным «Хроник», 50% среди всех респондентов (сторонников и противников Путина) выступили за нормализацию отношений с Западом. Более того, невзирая на ставку на укрепление связей с Китаем и даже с Северной Кореей, и дальнейшую конфронтацию с западными странами, которых российский истеблишмент обвиняет, например, в «расчеловечивание через пропаганду ЛГБТ», значительная доля (43%) поддерживающих Путина респондентов все равно поддерживают восстановление отношений с Западом.

«Таким образом видно, что, хотя соответствие нормативной позиции (то есть одобрение действий руководства страны) выражает большинство респондентов (78%), подавляющее их большинство хочет вещей, которые прямо противоположны фактическим действиям Владимира Путина, а респондентов, которые солидаризовались с внешнеполитическим курсом Владимира Путина, в выборке меньшинство», — говорится в исследовании проекта «Хроники».

Со-основатель исследовательского проекта «Хроники» Алексей Миняйло объясняет, что одобрение работы Путина похоже не на активную поддержку политического лидера, а на то, что политологи называют «аккламацией», или пассивным согласием. В России сложилась ситуация, когда во власти не осталось конкуренции, так как нет никаких политических альтернатив. Реальные фигуры, которые могли бы составить Путину конкуренцию на честных выборах, были вынуждены уехать или сидят в тюрьме. На выборах же выставляют таких кандидатов, на фоне которых Путин будет казаться самым квалифицированным и подходящим политиком.

«Это не вопрос смыслов, которыми люди наделяют Путина, а вопрос безысходности и отсутствия видимых альтернатив. Поэтому даже Дунцову на выборы не допустили. Если бы были мощные смыслы и реальная поддержка [Путина], журналистку из Ржева можно было бы не бояться», — разъясняет Миняйло.

Противники и сторонники хотят одного и то же

«Хроники» выделили среди условных «сторонников» Путина две группы. В первую группу, которая получила название «узкая группа одобряющих», включили тех респондентов, кто голосовал за Путина на выборах и следит за политической повесткой, регулярно получая информацию в телеграме и ютубе. Их отличает активная поддержка действий президента, невзирая на доступ к альтернативной точке зрения.

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Вторая группа — «максимально широкая группа одобряющих», которая не получает критическую информацию. Все россияне из этих двух групп голосовали за Путина на последних выборах в марте 2024 года.

Респонденты из «узкой группы» чуть меньше поддерживают войну в Украине, чем одобряющие из «широкой группы»: 60 против 63%. Миняйло связывает разницу с доступом к альтернативным источникам информации. В телеграме и ютубе есть конкурентные каналы и разные мнения, хотя это весьма условно, так как и на этих площадках можно смотреть только пропаганду.

Больше половины опрошенных из обеих групп хотят заключения мирного договора с Украиной в ближайший год: 68% среди более информированных сторонников Путина и 56% среди «широкой группы». Но верят в этот сценарий одинаково мало опрошенных — 39% и 36% соответственно.

Доля тех, кто не заявил о поддержке Путина, составила 22%, из них 12% прямо ответили, что не поддерживают действия президента. У этой группы ожидаемо высокий уровень противников войны в Украине: лишь 16% высказали поддержку «СВО». При этом почти половина (45% опрошенных) отказалась отвечать на вопрос о своем отношении к войне. Такого высокого показателя отказа нет ни в одной другой группе опрошенных.

Подавляющее большинство россиян, которые не поддерживают Путина, хотят мира и хороших отношений с Европой и США. 78% респондентов согласны заключить мирный договор с Украиной со взаимными уступками в ближайший год и лишь 12% готовы к новой волне мобилизации ради продолжения «СВО». 73% опрошенных выступили за восстановление отношений со странами Запада.

Однако веры в лучшее у «противников» почти нет: лишь 19% опрошенных верят, что Россия наладит отношения с Западом и с нее снимут санкции. Даже среди сторонников Путина в этом вопросе больше оптимистов — 23% опрошенных из «широкой» группы верят в снятие санкций и еще больше (34%) ждут возобновления отношений со странами Запада.

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Сторонники Путина ожидают, что в ближайший год война закончится на российских условиях: 59% в широкой и 62% в узкой группе сторонников. Среди тех, кто не поддерживает президента, такой уверенности нет: окончание «СВО» после достижения целей прогнозируют лишь 28% опрошенных.

При этом все три группы одинаково солидарны в одном вопросе: Россия и Украина не заключат мирное соглашение в ближайший год. Лишь 37% всех опрошенных вне зависимости от их политических взглядов считают иначе. Россияне больше уверены в том, что вместо мирного договора их ждет новая волна мобилизации: такой сценарий ждут 51% «противников» Путина, 25% из «узкой» группы сторонников и 38% из «широкой».