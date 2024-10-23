EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: США отвергли «план победы» Зеленского

2 минуты чтения 23.10.2024

Власти США отвергли «план победы», представленный украинским президентом Владимиром Зеленским, сочтя его неудачным, но не сказали ему об этом прямо. Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, суть плана сводилась к тому, чтобы вынудить Россию вступить в мирные переговоры на более выгодных для Украины условиях. Однако в Вашингтоне не поверили в его успех. 

«Они говорят, что он [план] обречен на неуспех, хотя отчасти проблема в том, что они не говорят этого [украинскому] президенту в лицо», — сказал собеседник издания.

Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
На рекламу «пассивного дохода» одинаково клюют россияне и американцы. YouTube ничего не делает
Интернет и мемы9 минут чтения

В начале осени президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» сначала администрации Байдена, а затем властям ЕС и депутатам Верховной Рады. Как сообщалось, документ состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. 

Среди пунктов плана, в частности, немедленное приглашение Украины в НАТО и разрешение на удары вглубь России оружием, предоставленным Киеву западными союзниками.

У меня 13-й размер груди
У меня 13-й размер груди
Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека
Общество4 минуты чтения

Как писало издание The Wall Street Journal, в Вашингтоне «не впечатлились» планом украинского президента. Собеседники издания назвали его подробно проработанной просьбой о предоставлении большего количества оружия и другой военной помощи.

Позже то же издание сообщало, что во время визита в США Зеленскому оказали там «прохладный прием». О том, что западные союзники отнеслись к «плану победы» скептически также писало издание Foreign Affairs. По его данным, власти поддерживающих Украину стран сомневаются, что для стабилизации ситуации на фронте хватит одного лишь увеличения поставок военной техники без реформы системы набора и обучения украинских военных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Поляризация вредит всем
Политика
Поляризация вредит всем
Я отказался занимать радикальную позицию и столкнулся с травлей и угрозами, но все еще верю, что без уважения к оппонентам мы ничего не добьемся
5 минут чтения
Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
Интернет и мемы
Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
На рекламу «пассивного дохода» одинаково клюют россияне и американцы. YouTube ничего не делает
9 минут чтения
У меня 13-й размер груди
Общество
У меня 13-й размер груди
Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека
4 минуты чтения
Вопрос, который никто не задает
Политика
Вопрос, который никто не задает
Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь
5 минут чтения
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Общество
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
12 минут чтения
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Криминал
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix
12 минут чтения