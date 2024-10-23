СМИ: США отвергли «план победы» Зеленского

Власти США отвергли «план победы», представленный украинским президентом Владимиром Зеленским, сочтя его неудачным, но не сказали ему об этом прямо. Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, суть плана сводилась к тому, чтобы вынудить Россию вступить в мирные переговоры на более выгодных для Украины условиях. Однако в Вашингтоне не поверили в его успех.

«Они говорят, что он [план] обречен на неуспех, хотя отчасти проблема в том, что они не говорят этого [украинскому] президенту в лицо», — сказал собеседник издания.

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В начале осени президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» сначала администрации Байдена, а затем властям ЕС и депутатам Верховной Рады. Как сообщалось, документ состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Среди пунктов плана, в частности, немедленное приглашение Украины в НАТО и разрешение на удары вглубь России оружием, предоставленным Киеву западными союзниками.

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Как писало издание The Wall Street Journal, в Вашингтоне «не впечатлились» планом украинского президента. Собеседники издания назвали его подробно проработанной просьбой о предоставлении большего количества оружия и другой военной помощи.

Позже то же издание сообщало, что во время визита в США Зеленскому оказали там «прохладный прием». О том, что западные союзники отнеслись к «плану победы» скептически также писало издание Foreign Affairs. По его данным, власти поддерживающих Украину стран сомневаются, что для стабилизации ситуации на фронте хватит одного лишь увеличения поставок военной техники без реформы системы набора и обучения украинских военных.