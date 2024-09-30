СМИ: Зеленского «прохладно» встретили в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не принес желаемых результатов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в Вашингтоне ему оказали «прохладный прием».

Так, по данным WSJ, американская администрация не сформулировала четкой позиции по представленному Зеленским «плану победы», а также не дала разрешения бить поставленным Киеву Вашингтоном оружием по целям в глубине России.

Как сообщается, представители администрации президента США Джо Байдена, до окончания полномочий которого осталось несколько месяцев, скептически отнеслись к «плану победы» Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей. В то же время сам Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в восемь миллиардов долларов.

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В свою очередь, глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил в эфире телемарафона, что визит Зеленского в США был «очень непростым». «Это был очень непростой, но очень важный… по содержанию и по времени визит», — сказал он.

Ранее WSJ писала, что в Вашингтоне «не впечатлились» представленным Зеленским «планом победы». Источники издания в американской администрации пояснили, что «план» оказался подробно проработанной просьбой о расширении военной помощи, но не описывает четкого пути Украины к победе над Россией.

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После многочисленный просьб Киева о снятии ограничений на использование поставленного западными союзниками дальнобойного вооружения Владимир Путин 25 сентября объявил о внесении изменений в российскую доктрину ядерного сдерживания. В ней появились новые пункты, согласно которым Россия может использовать ядерное оружие в случае нападения на нее неядерного государства при поддержке ядерной державы, а также в случае массированного удара с применением беспилотников и крылатых ракет.

Позже в Кремле пояснили, что изменение ядерной доктрины России является «сигналом» для Запада.