СМИ: обвиняемому в изнасиловании Харви Вайншетйну диагностировали редкую форму рака

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, которого десятки женщин обвинили в изнасиловании и домогательствах, диагностировали хронический миелоидный лейкоз — редкую форму заболевания костного мозга. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, Вайнштейн получает лечение в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке, где он отбывает 16-летний срок за изнасилование и два эпизода сексуализированного насилия, совершенные в 2013 году.

Представители продюсера отказались комментировать состояние Вайнштейна. В разговоре с журналистом телеканала его адвокат Крейг Ротфельд заявил, что не будет этого делать «из уважения к его частной жизни».

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Это не первая новость об ухудшении здоровья голливудского продюсера. Как сообщает телеканал, в сентябре Вайнштейн перенес операцию по удалению жидкости из легких и сердца. В июле ему также диагностировали двустороннюю пневмонию из-за заражения коронавирусом.

Обвинения против голливудского магната впервые прозвучали в 2017 году. Тогда десятки женщин рассказали о том, что продюсер принуждал их вступать с ним в половую связь. Их обвинения вошли в основу кампании против сексуализированного насилия #MeToo.

В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам колонии, признав его виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн в 2013 году и принуждении к оральному сексу своей ассистентки Мириам Халейи в 2006.

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Однако в 2024 году Апелляционный суд Нью-Йорка отменил этот приговор, решив, что судья Джеймс М. Берк, рассматривающий дело Вайнштейна, допустил «вопиющую ошибку». Он якобы позволил прокурорам привлечь в качестве свидетелей женщин, которые обвиняли продюсера в насилии, но не имели отношения к этому конкретному делу.

В сентябре стало известно, что Вайнштейну вынесли новое обвинение. По словам окружного прокурора Манхэттена Элвина Л. Брэгга-младшего, его обвинили в сексуализированном насилии над женщиной в одном из отелей Манхэттена в период с 29 апреля по 6 мая 2006 года.