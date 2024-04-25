Суд отменил приговор Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил один из приговоров по делу об изнасиловании, ранее вынесенных в отношении продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о приговоре 2020 года. Суд в апелляции решил, что судья Джеймс М. Берк, рассматривающий дело Вайнштейна, допустил «вопиющую ошибку». Он якобы позволил прокурорам привлечь в качестве свидетелей женщин, обвинявших продюсера в насилии, но которые не имели отношения к этому конкретному делу. Теперь дело отправят на повторное рассмотрение.

Бывший окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший, который вел расследование дела Вайнштейна, сказал, что он был шокирован решением Апелляционного суда. По мнению прокурора, оно «не способство правосудию».

Актриса Кэтрин Кендалл — одна из первых, кто заявил о домогательствах Вайнштейна — сказала, что она разочарована системой правосудия. Однако ее поддерживает мысль о том, что Вайнштейн «никогда не будет свободен, потому что его имя — это синоним сексуального насилия».

Весной 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам колонии, признав его виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн в 2013 году и принуждении к оральному сексу своей ассистентки Мириам Халейи в 2006. Несмотря на решение Апелляционного суда, 72-летний продюсер останется в тюрьме, где он отбывает 16-летний срок по другому делу об изнасиловании и двум эпизодам сексуализированного насилия, совершенных им в 2013 году.

Обвинения против Вайнштейна впервые прозвучали в 2017 году. Несколько десятков женщин рассказали, что продюсер принуждал их вступать с ним в половую связь. Среди них были Анджелина Джоли и Ума Турман. Эти обвинения вошли в основу кампании против сексуализированного насилия #MeToo.

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