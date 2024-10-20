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Мир

Маск пообещал разыгрывать среди своих сторонников миллион долларов в день

2 минуты чтения 20.10.2024

Американский миллиардер Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании объявил о розыгрыше одного миллиона долларов среди подписантов онлайн-петиции бизнесмена «в поддержку Конституции». Маск пообещал разыгрывать эту сумму каждый день до 5 ноября, даты голосования на выборах, сообщило Reuters.

Сразу после объявления о розыгрыше Маск вручил чек на миллион долларов первому победителю, человеку по имени Джон Дреер. «Кстати, Джон ни о чем не догадывался. Так что не за что», — сказал основатель Tesla и SpaceX, протягивая вышедшему к нему человеку чек. Мероприятие проходило в городе Гаррисбурге, рассказали журналисты.

Подписанты петиции обязуются «поддерживать соблюдение» Первой и Второй поправки американской конституции, которые гарантируют свободу слова и право на ношение оружия.

Онлайн-петиция была запущена Маском в начале октября, одновременно с созданием организации America PAC. Организация занимается агитацией за Трампа в так называемых колеблющихся штатах. Подписавшие петицию оставляют свои контактные данные, что позволит America PAC агитировать этих потенциальных избирателей в поддержку Трампа, сообщает Reuters.

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На предвыборном мероприятии в Пенсильвании Маск призвал сторонников Трампа голосовать досрочно и советовать другим сделать то же самое, сообщили корреспонденты информагентства. Бизнесмен заявил, что если Харрис победит, то это будут «последние выборы», — подразумевая, что США больше не будут существовать, передает Reuters.

Законы США запрещают подкупать участников голосования. Накануне президентских выборов 2020 года в Лос-Анджелесе четверых американцев судили за раздачу бездомным денег и сигарет в обмен на регистрацию в списке избирателей.

У Маска есть коммерческие и личные причины поддерживать Трампа, сообщили источники Financial Times. Бизнесмен пожертвовал не менее 75 миллионов долларов организации America PAC и заявил, что ожидает после избрания Трампа решения проблемы «удушающего чрезмерного госрегулирования».

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