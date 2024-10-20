СМИ: Маск обиделся на Байдена и поддержал Трампа

У американского миллиардера Илона Маска есть личные причины поддерживать на президентских выборах в США Дональда Трампа — вместо кандидата от Демократической партии, за которую он голосовал как минимум последние 16 лет, сообщило Financial Times.

У Маска с администрацией действующего президента Джо Байдена происходили конфликты, пишет издание. В 2021 году бизнесмен почувствовал себя оскорбленным, когда не получил приглашения на мероприятие в Белом доме с участием американских производителей электромобилей и Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности, рассказали журналисты. По версии издания, это было связано с публичной борьбой, которую гендиректор компании Tesla вел против профсоюзных активистов.

На мероприятии Байден публично похвалил гендиректора General Motors Мэри Барру, сказав: «Вы электрифицировали всю автомобильную индустрию». Маск запомнил это и «никогда не забывал», заявил Financial Times один из бывших топ-менеджеров Tesla. Компания Маска продает как минимум в пять раз больше электромобилей, чем General Motors, отметило издание.

Если Трамп снова станет президентом, это может отразиться на отношении американских властей к компаниям Маска. SpaceX может начать получать больше контрактов от Космических сил США, а Tesla — добиться меньшего контроля со стороны регуляторов при разработке технологии автопилота, пишет Financial Times.

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«Регуляторы годами были занозой для Tesla, а Маск считает, что он выше закона», — заявил в разговоре с изданием критикующий попытки Tesla запустить производство беспилотных автомобилей основатель софтверной компании Дэн О’Дауд.

«SpaceX может построить гигантскую ракету быстрее, чем власти обработают лицензию, это безумие. Если тренд на удушение чрезмерным регулированием не будет обращен вспять, мы не доберемся до Марса», — процитировало Маска Financial Times.

Взгляды Маска и Трампа раньше не пересекались в политической плоскости, а на президентских выборах миллиардер голосовал за демократов Байдена, Хиллари Клинтон и Барака Обаму, рассказали журналисты. Они напомнили, что бизнесмен называл миссией Tesla «снижение риска катастрофического изменения климата», а бывший президент США объявил изменение климата «обманом».

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Маск стал ближе Трампу во время пандемии коронавируса в 2020-2021 годах, выступив против обязательной вакцинации, хотя сам делал прививку, пишет Financial Times. Затем бизнесмен критиковал «запретность некоторых тем для вышучивания», характерную для «левых взглядов», и вступил в публичный конфликт со сменившей пол в 2022 году дочерью, напомнили журналисты.

Сторонник Трампа, бывший американский посол в Австрии Тревор Трейн сказал Financial Times, что участие Маска в президентской кампании больше обусловлена личными интересами, чем коммерческими.

Бизнесмен пожертвовал не менее 75 миллионов долларов комитету America PAC, который занимается продвижением кампании Трампа в колеблющихся штатах, пишет Financial Times. Это рекордные пожертвования — America PAC потратил на привлечение избирателей всего около 118 миллионов, обратили внимание журналисты.

«Если он проиграет — мне пиздец», — заявил Маск в интервью Такеру Карлсону две недели назад, имея в виду Трампа.