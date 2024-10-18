Трамп возложил ответственность на Зеленского за начало войны с Россией

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в подкасте PBD Патрика Бет-Дэвида заявил, что сочувствует украинцам, но считает, что Владимир Зеленский не должен был допустить начала боевых действий.

«Он не должен был позволить начаться этой войне. Эта война — проигрыш. Украина, помните, больше на себя не похожа. Почти каждый город снесен с лица земли, все эти прекрасные золотые купола лежат на боку, разбитые вдребезги», — приводит слова Трампа The Washington Post.

«Американская мечта» все еще недоступна Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь Мир 6 минут чтения

Во время интервью Трамп еще раз назвал Зеленского «лучшим продавцом», которого он когда-либо видел, и подчеркнул, что США тратят на поддержку Украины огромные суммы денег.

«Кто еще получил столько денег? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь», — сказал Трамп, обвинив в провоцировании конфликта президента Джо Байдена. Трамп заявил, что Байден мог бы положить конец войне еще до ее начала, если бы у него была «хоть половина мозга».

В конце сентября Трамп назвал Зеленского «величайшим продавцом в истории», отметив, что каждый раз, когда президент Украины приезжает в США, он уезжает «с 60 миллиардами долларов».

Мне 33, и я не знаю, кем стану, когда вырасту Больше 10 лет я была тем, кем мне не нравилось быть. Но искать свое место оказалось очень тяжело Общество 7 минут чтения

Спустя несколько дней после этого заявления политики встретились лично. Зеленский представил Трампу свой «план победы», основным пунктом которого является вступление Украины в НАТО до завершения войны.

Сам Трамп тогда заявил журналистам, что его приоритетом является окончание войны «честной сделкой для обеих сторон», но отказался сказать, желает ли он победы Украине.