Власти Сербии отказали в продлении ВНЖ прожившему там восемь лет стороннику Навального

Власти Сербии отказали в продлении ВНЖ российскому гражданину Антону Бобрышеву. Об этом сообщает местное издание N1, а также телеграм-канал «Волна». Издания отмечают, что он живет там последние восемь лет.
По данным «Волны», Бобрышев получил сербский вид на жительство несколько лет назад после того, как купил квартиру в городе Панчево неподалеку от Белграда. Сам он называет Сербию своим домом.
«Сербия — мой дом, и я очень люблю Сербию я хочу остаться здесь», — сказал Бобрышев журналистам.
16 сентября 2024 года сербские власти отказали ему в очередном продлении ВНЖ. Спустя три дня Бобрышев получил предписание, согласно которому он должен покинуть территорию Сербии в течение 30 дней.
Как отмечают издания, этот срок истекает 19 октября, но россиянин успел обжаловать это решение и остается на территории страны. Сербское министерство внутренних дел не сообщило конкретных причин отказа в продлении ВНЖ, заявив лишь о том, что нахождение Бобрышева в Сербии создает «неприемлемый риск для безопасности» страны.
По словам местных активистов российского происхождения, причиной отказа в продлении ВНЖ мог стать митинг в поддержку Алексея Навального, который Бобрышев организовал в Панчево 4 июня 2023 года.
Весной этого года в похожей ситуации в Сербии оказалась оппозиционно настроенная россиянка Елена Колосова. Ей также сначала отказали в продлении ВНЖ, однако после широкого общественного резонанса и огласки в СМИ сербские власти отменили это решение. После этого россиянка и члены ее семьи получили ВНЖ Сербии на максимально возможный срок.