Помочь людям с лимфомой и лейкозом стало проще

Теперь стать донором костного мозга почти так же легко, как сдать кровь. Это не больно, не страшно и может спасти жизни

В трансплантации кроветворных стволовых клеток ежегодно нуждаются тысячи россиян, но меньше половины из них могут получить эту помощь. Для большинства пациентов с заболеваниями крови это единственный шанс на выздоровление. В российском официальном регистре сейчас в 24 раза меньше доноров, чем в аналогичных списках в США, и в 25 раз меньше, чем в Германии. Раньше доноры сдавали костный мозг из тазовой кости под наркозом, были вынуждены проводить два дня в стационаре и сталкивались с болями. Сейчас процедура в большинстве случаев выглядит как обычный забор крови из вены. «Холод» рассказывает, как проходит процедура и что нужно сделать, чтобы стать донором.

В костном мозге образуются клетки крови, которые выполняют разные функции в организме. Эритроциты транспортируют кислород и переносят углекислый газ из тканей в легкие, лейкоциты защищают от инфекций, а тромбоциты участвуют в свертывании крови.

При лейкозах, лимфомах, миеломах и некоторых аутоиммунных заболеваниях костный мозг перестает работать нормально и вырабатывать клетки крови, необходимые для жизни. Во многих случаях трансплантация стволовых клеток — единственный способ спасти пациента. Раньше их забирали только из костного мозга доноров, а теперь могут получать из периферической крови — то есть той, которая циркулирует в кровеносных сосудах.

По разным данным, в России в трансплантации стволовых клеток ежегодно нуждаются от пяти до 10 тысяч человек, но помощь получают меньше половины.

Кто может стать донором?

Организм отличает свои клетки от чужих с помощью лейкоцитарных антигенов человека (HLA). Это группа идентификационных молекул, расположенных на поверхности большинства клеток организма в уникальной для каждого человека комбинации — она называется HLA-фенотипом.

У донора и реципиента HLA-фенотип должен быть максимально схожим, а в идеале — полностью совпадать. В некоторых случаях возможна трансплантация, при которой используется не полностью совместимый родственный донор, совпадающий по половине HLA-антигенов. Им может стать отец или мать пациента и с меньшей вероятностью другой близкий родственник.

В первую очередь врачи рассматривают в качестве доноров братьев и сестер пациента. Но у человека может не быть близких родственников, а еще их фенотипы могут оказаться несовместимыми. При этом у людей, которые не являются членами семьи человека, HLA-фенотип может совпасть на 100% или близко к этому. Шанс потенциального донора стать реальным составляет не более 1% — у разных людей очень редко совпадают HLA-фенотипы. Именно поэтому так важно иметь как можно больше потенциальных доноров.

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В России попасть в регистр доноров стволовых клеток может любой человек 18–45 лет с гражданством РФ или легальные мигранты, живущие в стране более года. Главные условия — вес более 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний. До донорства не допустят, например, людей с ВИЧ, инфекционными болезнями в стадии обострения, злокачественными опухолями, беременных и кормящих женщин, людей с потенциально опасными для больного или окружающих расстройствами психики, например шизофренией или аффективными расстройствами в острой фазе, и тех, кто принимает препараты, которые подавляют иммунную систему.

Вероятность отсутствия рецидива болезни после трансплантации составляет в среднем от 60% до 90%. Сейчас в российских регистрах костного мозга около 263 тысяч доступных доноров. Чтобы все нуждающиеся получили шанс на пересадку, их должно быть минимум в два раза больше. В американском регистре насчитывается более 9,5 миллионов человек, а в немецком — более 10 миллионов.

По словам врачей, в России так мало доноров, потому что более 60% россиян не знают о существовании регистров и о том, как в них вступить. Еще четверть россиян считают, что процедура опасна для здоровья.

Как можно стать донором костного мозга?

Чтобы попасть в регистр доноров в России, нужно подать заявление в рекрутинговом центре или через «Госуслуги», а потом сдать анализ на HLA-фенотип. После этого вы попадете в федеральный регистр доноров костного мозга. Донор остается в нем до 55 лет. Чтобы сотрудники регистра могли связаться с вами, нужно сообщать им о смене места жительства, номера телефона или об ухудшении состояния здоровья.

Вторую часть процедуры назначают, если ваши стволовые клетки подошли пациенту, которому нужна трансплантация. Тогда с вами свяжется представитель регистра и скажет, что вы можете стать донором. Если вы подтверждаете, что готовы, то вам нужно будет выбрать способ донации.

Первый вариант — это забор стволовых клеток из тазовой кости. Донору вводят иглу и забирают небольшое количество костного мозга, процедура длится около часа. После этого нужно будет провести два дня в стационаре под наблюдением врачей. Объем костного мозга у донора восстанавливается в течение месяца. В это время человек может испытывать слабость, боль в костях, жар и головокружение.

Статистика показывает, что люди, которые соглашались на этот способ, гораздо чаще испытывали боль и побочные эффекты после процедуры. Сейчас костный мозг забирают из тазовой кости только в 10% всех донаций. Этот способ выбирают те, кто предпочитает недолгую процедуру и полную анестезию.

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Гораздо чаще стволовые клетки получают из вены. Процедура длится четыре-шесть часов, в этом случае донору не нужны наркоз и госпитализация в стационар. За три-пять дней до процедуры ему вводят препарат, который стимулирует выход стволовых клеток из кости в кровь. Это безболезненный процесс, но человек может чувствовать слабость и симптомы, похожие на грипп.

В больнице донору устанавливают в вену катетер с сепаратором, который отделяет стволовые клетки. После этого кровь возвращают в вену с помощью иглы. Обычно у донора забирают 200–250 миллилитров суспензии со стволовыми клетками. Сразу после процедуры человек может пойти домой. Полное восстановление утраченных клеток занимает до месяца.

Пересадка костного мозга анонимна: донор не знает, кому жертвует свои клетки. Познакомиться донор и реципиент могут по взаимному согласию только через два года после пересадки. Это нужно, чтобы избежать моральных и психологических осложнений и конфликтов с обеих сторон.