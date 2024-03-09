Власти Сербии отменили решение о депортации россиянки с антивоенной позицией

Выступившую против российского вторжения в Украину россиянку Елену Колосову не будут депортировать из Сербии. Принятое ранее решение о депортации отменено. Об этом сообщает местное издание Danas.

В полиции женщине заявили, что ее апелляция на решение о депортации из страны удовлетворена и она может остаться на территории Сербии.

2 февраля Колосова получила предписание от МВД Сербии. В нем говорилось, что она должна покинуть территорию страны в течение 30 дней. В бумаге также говорилось, что Колосова представляет угрозу национальной безопасности, однако в чем именно заключается эта угроза не уточнялось.

Сама женщина предположила, что решение о ее депортации было принято из-за ее антивоенной позиции. Ранее она поставила подпись под обращением против российского вторжения в Украину, которое позже опубликовали местные СМИ.

Елене Копосовой 54 года. В 2019 году она вместе с семьей переехала в Сербию из Петербурга.

В августе прошлого года сербские пограничники не пустили в страну бывшую журналистку независимого российского издания DOXA Наташу Тышкевич. Об этом она сама написала в соцсети X. По словам журналистки, она прилетела в Белград с Мальты по паспорту иностранца, который ранее ей выдал МИД Германии.

Однако сотрудники пограничного контроля отказались принять этот документ, а российского паспорта у Тышкевич не оказалось. Ранее его конфисковали российские силовики в рамках расследования возбужденного против Тышкевич уголовного дела.

В итоге журналистку продержали 40 часов в камере в аэропорту, а затем посадили на самолет, летевший обратно на Мальту.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году Сербия так и не присоединилась к санкциям, которые ввели против России европейские и другие западные страны.

Однако в феврале президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна может все-таки присоединиться к ним. «Я не в восторге от этого, но я не знаю, как долго мы протянем, если не введем санкции. Мы расплачиваемся за то, что не вводим их, но это вопрос политической приверженности нашего руководства», — сказал он, выступая в сербском парламенте.

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