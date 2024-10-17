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Мир

СМИ: Путин задумал убедить Китай и Индию отказаться от доллара

2 минуты чтения 17.10.2024

Россия хочет убедить страны БРИКС создать новую платформу для международных платежей, которая будет независима от Запада. Москва надеется, что эта инициатива поможет прекратить доминирование доллара в мировой финансовой системе. Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что Владимир Путин предложит идею создания альтернативной платформы для платежей на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Изначально в БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Позже к объединению присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия.

Российский Минфин и Центробанк к началу саммита подготовили документ, который распространили среди журналистов. Российские ведомства предлагают создать новую платежную систему на основе коммерческих банков, связанных через Центральные банки стран БРИКС. Новая система будет использовать технологию блокчейн для хранения и передачи цифровых токенов. Сами токены будут привязаны к национальным валютам стран-участниц объединения — это поможет проводить транзакции без долларов.

Россия видит в новом способе проведения платежей возможность решить проблемы с переводом денег в сделках с Китаем, пишет Reuters. Из-за страха перед вторичными санкциями китайские банки очень осторожно ведут дела с российскими контрагентами: в некоторых случаях они отказываются принимать платежи в юанях, если эти платежи хоть как-то связаны с Москвой. В сентябре Россия и Китай в качестве эксперимента решили перейти на расчеты в криптовалюте для обхода санкций.

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Основатель аналитического центра BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик допустил, что страны технически могут создать новую систему платежей, но это займет время. По его словам, из-за того, что к БРИКС присоединились новые страны, достижение полного консенсуса стало сложнее.

Помимо всего прочего, Россия предложит странам БРИКС реформировать торговлю пшеницей. Москва хочет создать альтернативную зерновую торговую биржу, чтобы навязать конкуренцию западным аналогам. Россию не устраивает то, что на западных биржах устанавливаются международные цены на сельскохозяйственную продукцию.

Тем не менее Reuters пишет, что России будет сложно придвигать свои предложения на предстоящем саммите. Журналисты заметили, что большинство стран-участниц БРИКС отправили на подготовительную встречу на прошлой неделе должностных лиц невысокого уровня, с которыми невозможно решать вопросы о реформировании мировой финансовой системы. На встрече присутствовали в основном мелкие чиновники: только Египет и ОАЭ отправили своих министров финансов.  

Путин надеется, что предстоящий саммит БРИКС покажет Западу, что его попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Как ранее говорил министр финансов России Антон Силуанов, Россия и ее партнеры по БРИКС способны создать альтернативу мировой финансовой системе, где Запад больше не будет доминировать.

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