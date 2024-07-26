СМИ: банки Китая отказываются работать с «грязными» юанями из России

Некоторые китайские банки перестали принимать юани, которые были использованы в сделках с Россией. Отказ китайских контрагентов от валюты, которая хоть как-то была связана с Москвой, еще больше усложняет трансграничные расчеты. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на членов генсовета «Деловой России».

Банки начали делить китайскую национальную валюту на «чистую» и «грязную» — то есть ту, которая была связана с Москвой. При этом «грязным» могут считать любой юань с российским следом. Например, член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев вспоминает о случае, когда китайский банк отказался принимать юани, купленные на Московской бирже (Минфин США ввел санкции против Мосбиржи 12 июня).

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев предупреждает, что китайские банки могут не принять ту валюту, которая могла быть использована в обычных сделках с юридическими или физическими лицами из России.

Китайские банки предпочитают работать только с «чистой» валютой. Поиски не связанных с Россией денег лишь осложняют расчеты импортеров с местными контрагентами. Кроме того, «чистый» юань стал стоить дороже. Бизнесу предлагают несколько вариантов решения проблемы. Можно использовать поток юаней, которые идут в Африку или Латинскую Америку, и ими оплачивать китайский импорт. Также можно использовать клиринг — систему взаимозачетов требований между контрагентами в разных юрисдикциях.

Китайским агентам приходится перестраховываться, потому что точное место покупки валюты узнать нельзя. Банки КНР предпочитают не работать с юанями из российских банков или тех, которые связаны по документам с российской стороной. Также они могут проверить историю транзакций. Китайские банки имеют право запрашивать у импортеров доказательства покупки валюты на площадках, которые не попали под санкции, отмечает партнер юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова.

Китай старается действовать осторожно в сделках с Россией, чтобы не попасть под вторичные санкции США. В июне стало известно, что российский «Бэнк оф Чайна», являющийся «дочкой» китайского Bank of China, прекратил обслуживать платежи от российских банков, входящих в санкционные списки. «Бэнк оф Чайна» обслуживал большую часть платежей в юанях между Россией и Китаем. Представители сырьевого бизнеса рассказали, что во многих сделках России с Китаем стало обязательным присутствие третьих стран, через которые можно провести платеж. В некоторых случаях Москва прибегает к оплате через криптовалюту, а то и к «экзотическому бартеру».

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