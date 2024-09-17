Для обхода санкций Россия и Китай перейдут на расчеты в криптовалюте

Власти России начали эксперимент по оплате поставляемых из Китая товаров в криптовалюте. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на три знакомых с вопросом источника.

По их словам, уже сформирована первая группа импортеров, которым в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) разрешили рассчитываться за китайские товары криптовалютой. В нее вошли компании, закупающие в Китае электронику, а также отдельные члены Торгово-промышленной палаты России и несколько банков.

Один из собеседников издания рассказал, что рассчитываться в рамках ЭПР в первую очередь позволили компаниям, которые закупают китайские товары двойного назначения, которые могут применяться не только в мирных, но и в военных целях.

Именно такие компании больше других пострадали от американских санкций, которые вынудили многие китайские банки отказаться от обслуживания их платежей из-за опасений самим попасть под ограничения властей США. В Пекине американские санкции назвали «незаконными и односторонними».

Поправки в российское законодательство, позволяющие рассчитываться по внешнеторговым контрактам в криптовалюте в рамках ЭПР, Владимир Путин подписал в начале августа, а 1 сентября они вступили в силу.

В то же время эксперты утверждают, что расчеты в криптовалюте не сделают транзакции между Россией и Китаем менее прозрачными для американских регуляторов.

Так, по словам партнера консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрия Брисова, попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро выявлены. Он напомнил, что все транзакции в блокчейне открыты для проверки, что позволит американским властям быть в курсе проводимых платежей.

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