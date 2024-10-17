Diddy обвинили в изнасиловании пультом от телевизора из-за слов о его причастности к убийству Тупака Шакура

Шона «Дидди» Комбса обвинили в изнасиловании из мести. В иске, который подала Эшли Пархэм, говорится, что рэпер изнасиловал ее пультом от телевизора после того, как она предположила, что «Дидди» причастен к убийству Тупака Шакура. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, в 2018 году Пархэм познакомилась в баре с другом Комбса Шейном Пирсом, который захотел устроить ей видеозвонок с рэпером, но она отказалась, заявив, что тот причастен к до сих пор нераскрытому убийству Тупака Шакура.

В иске, на который ссылается Би-би-си, Пархэм сообщила, что Комбс услышал ее комментарий и сказал, что она «заплатит» за него. А примерно через месяц Комбс, по ее словам, неожиданно появился в квартире Пирса. Пархэм утверждает, что музыкант угрожал порезать ей лицо ножом, а именно подарить «улыбку Глазго» (или «улыбку Джокера») — так называют раны на лице от уголков рта и почти до ушей.

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Затем, по словам Пархэм, Комбс сорвал с нее одежду и «жестоко» изнасиловал пультом от телевизора. Тогда же, согласно судебным документам, Комбс заявил, что ее жизнь находится в его руках.

После этого, как утверждает Пархэм, ее насиловали еще несколько человек до тех пор, «пока она не потеряла контроль над своим телом и не могла пошевелиться». В иске Пархэм также рассказала, что пыталась сбежать, но ей не удалось. При этом, как пишет Би-би-си, когда Пархэм побежала к соседям за помощью, раздались выстрелы. Комбс также якобы предлагал ей деньги взамен на молчание.

Кроме того, Пархэм рассказала, что обращалась в полицию по поводу изнасилования, но дело так и не было открыто.

Би-би-си отмечает, что иск Пархэм стал последним из более чем десятка исков об изнасилованиях, а также о сексуализированном и физическом насилии, которые были поданы против Комбса за последний год.

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Так, только в понедельник в Нью-Йорке было возбуждено шесть новых дел, одно из которых включает обвинения в том, что Комбс растлил 16-летнего подростка на одной из своих вечеринок.

В другом иске говорится, что Комбс предположительно использовал детское масло с добавлением флунитразепама, более известного как «наркотик изнасилований», так как в сочетании с алкоголем или опиатами препарат может вызывать провалы в памяти.

Сам Комбс и его адвокаты отвергают все выдвинутые обвинения, в частности, в рэкете и в торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации. Суд над рэпером начнется в мае 2025 года.

Ранее Комбс отрицал свою причастность и к убийству рэпера Тупака Шакура, который был застрелен в Лас-Вегасе в 1996 году. Би-би-си отмечает, что это убийство так и не было раскрыто. Главный обвиняемый по этому делу Дуэйн Дэвис, суд над которым начнется в марте, ранее утверждал, что Комбс предлагал ему миллион долларов за убийство Шакура.