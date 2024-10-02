Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей

Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф

25-летняя петербурженка Лера окончила музыкальный колледж по классу виолончели, отучилась на переводчика русского жестового языка, но стала сварщицей. «Холод» поговорил с ней о том, почему она влюблена в свою работу и как борется со стереотипами.

Я окончила Воронежский музыкальный колледж по направлению «Оркестровые струнные инструменты». Планировала играть в симфоническом оркестре Воронежского концертного зала и преподавать, но поняла, что денег это не принесет. Я думала о переезде в Петербург, но там найти работу шансов было мало: в этом городе много своих хороших исполнителей и педагогов. Кроме того, я и так проучилась 12 лет, если считать с музыкальной школой, и чтобы попасть в оркестр, еще пять нужно было потратить на консерваторию — это ужасало.

Решила поступить на кафедру звукорежиссуры в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и проучилась там около двух лет. Наступил карантин, и я поняла, что мне это направление больше не интересно. Чтобы не отчисляться в пустоту, поступила на заочку на переводчика русского жестового языка, увлеклась курсами по дизайну. Мне казалось, что это может принести какие-то деньги, но, как и в случае с другими специальностями, интерес к этим профессиям быстро пропал.

Меня поддержала бабушка

Однажды я познакомилась с декоратором и попросилась к нему в театр на работу — нужны были деньги. Выполняла разные мелкие поручения: что-то покрасить, прикрутить — мне это нравилось. Платили около двух-трех тысяч рублей за смену, рабочий день длился от восьми до 12 часов.

Для создания декораций одного из спектаклей в театр пригласили опытного сварщика. Тогда я увидела весь процесс этой работы от начала до конца и поняла, что это именно то, чего я хотела. Сварщик — творческая и достаточно прикладная специальность, в которой сразу видишь результат своего труда. К тому же, сотруднику хорошо заплатили: за два часа около четырех тысяч рублей. И я решила: хочу тоже стать сварщицей.

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Конечно, были опасения. Я не представляла, как это — работать на производстве. Переживала, что не смогу быть сварщицей, напрасно потрачу время и деньги на обучение — это стоило порядка 14 тысяч рублей. Но меня поддержала бабушка, сказав: «Ты же любишь руками что-то делать — иди учиться». Я с детства люблю вышивать, вязать, паять, вырезать всякие мелочи из дерева. Мама восприняла решение нормально: она привыкла к моим выкрутасам. Остальные родственники не верили, что я осилю такую профессию, так как это тяжелый физический труд. Все друзья, естественно, поддержали.

Лера за работой. Фото предоставлено героиней.

Ко мне должны были прикрепить опытного сварщика, но он был в запое

Я выбрала учебный центр «Престиж» рядом с домом. Курс был рассчитан на полтора месяца. Мне попался хороший молодой преподаватель — сейчас он живет и работает сварщиком в Австрии. Я была единственной девушкой в группе. Педагог постоянно меня подбадривал: рассказывал, что раньше у него обучались девушки, все они уже работают, и у меня все получится.

Четыре недели я слушала лекции, а затем меня отправили на двухнедельную практику на завод. Ко мне должны были прикрепить опытного сварщика, но он был в запое, и я две недели тренировалась самостоятельно, научилась базе. Начальник оценил мои старания и поручил выполнять заказы. Так и осталась там работать: делала консоли и ножки для столов.

Сначала мне было тяжело переключиться на регулярный физический труд. Раньше у меня была сидячая работа, а на заводе на организм оказывается большая нагрузка. Невольно начинаешь просчитывать, когда можно филонить, а в какие моменты нужно пахать. Зато после смены чувствую такую приятную усталость, как будто в спортзале позанималась.

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Рабочий день начинался в 07:30 — а я вообще ни разу не жаворонок. Особенно сложно было идти на завод зимой по утрам, когда темно. Еще и пятидневка — к ней тоже не была приучена. Во время обеденного перерыва я ела за 10 минут, а 20 спала на стуле и шла работать дальше.

В коллективе были как женщины, так и мужчины, в целом все относились ко мне нормально. Но первое время я испытывала психологическое напряжение: рядом коллеги с большим опытом работы, а я такая лохушка, все неправильно делаю. Часто рыдала в туалете, сейчас такое тоже бывает, но я уже не так сильно нервничаю. Вижу, что даже самые опытные сотрудники ошибаются, но относятся к этому проще — понимают, что все поправимо.

«Я бы такую жену на порог не пустил»

Мой знакомый из производственной сферы говорил мне, что девушек не любят на заводах, поэтому я долго не задержусь в профессии, платить не будут. Не знаю, на чем он основывал свое мнение. Я сразу поняла, что нам не по пути.

Все коллеги на заводе были старше меня — самому молодому сварщику было около 35 лет. Друзей я там не нашла, но общаться с ними мне было комфортно. Около 70% коллег-мужчин доброжелательно ко мне относились и поддерживали: могли что-то подсказать или принести какие-нибудь тяжелые штуки, даже если я не просила.

Остальные были безразличны или выдавали какую-нибудь базу. Один слесарь ежедневно говорил что-то вроде «Лера, а ты борщи варить умеешь?», «А если у тебя муж будет, как он отреагирует на профессию? Я бы такую жену на порог не пустил». В общем, отборная кринжатина. Поначалу меня это задевало, но потом выяснилось, что весь цех над ним смеется и принимать его слова во внимание не стоит.

Встречались комментарии в духе сексуальной объективации. Иногда волей-неволей думаешь, какую позу принять во время работы, чтобы не смотрели на жопу. Бывало дружу с мужиком, он мне помогает, а потом сижу и думаю, нет ли у него на меня каких-то планов? Но это, скорее, личные загоны.

На заводе проработала несколько месяцев. Я договорилась с начальством, что, когда наберусь опыта, месяца через два, мне поднимут зарплату — я получала около 25 тысяч. Но в повышении отказали, и я решила искать новую работу. На рынке труда столкнулась с неравноправием. Потенциальные работодатели открещивались от меня только потому, что я — девушка.

В этом плане я ориентируюсь на своего преподавателя по сварке. Он однажды сказал мне: «Если на сварщика не берут девушек, это дебильная контора».

Таскать железки — это не суть профессии. Сварщик — специалист, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической сварки. Здесь важны внимательность для точного следования чертежам и выявления дефектов, спокойствие — не всегда с первого раза можно проложить хороший шов, усидчивость — при сварке мелких предметов иногда приходится сидеть несколько часов в одной позе. Вообще-то эти качества свойственны девушкам.

Я познакомилась с девочками-сварщицами из России, Латвии и Литвы

Я работаю сварщицей уже около двух лет. Сейчас тружусь на небольшом частном производстве, которым заведует мегакрутая девушка. У начальницы есть образование по металлообработке, большой опыт в отливке металла и сварке. В коллективе нас всего двое: я и владелица. Делаем в основном торговое оборудование, мебель, стеллажи, перегородки, столы — кажется, все на свете. В процессе слушаю музыку, подкасты, аудиокниги: например, сейчас — «Преступление и наказание» Достоевского.

Я люблю свою работу, мне нравится начальство. Если нет срочных заказов, могу приезжать и уезжать, когда захочу. Нет оплачиваемых больничных и отпусков, но меня все устраивает. Зарплата сопоставима с тем, сколько я трачу сил на работу, равноценна моим навыкам и умениям на данный момент. На заводе я получала около 25 тысяч рублей в месяц, а сейчас 80. Нравится разнообразие задач. Я не только варю детали — весь процесс производства конструкции на мне: от нарезки металла до сварки и зачистки.

Сварка — это круто. Для меня важно видеть результат своих трудов, и он есть.

Не нужно общаться с людьми — это тоже плюс. Из минусов — грязная работа: лицо, волосы, руки, ноги постоянно в масле и абразиве. Но и я не чистюля по жизни, поэтому меня это не беспокоит. Еще большая физическая нагрузка, но мне она легко дается. Думаю, это в силу молодого возраста — в спортзал я не хожу. В будущем нужно будет искать направление в сварке, в котором больше сидячей работы.

Есть риски возникновения разных проблем со здоровьем: например, аллергических реакций, заболеваний глаз и легких из-за сварочного аэрозоля (при сварке выделяются токсичные вещества: железо, марганец, кремний, хром, никель, медь, титан, алюминий, вольфрам и их окислы. — Прим. «Холода») или опорно-двигательного аппарата из-за большой физической нагрузки и работы в одном положении.

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Я соблюдаю технику безопасности. Ношу маску со светофильтром — она защищает от ультрафиолета и инфракрасного излучения, поэтому проблем со зрением быть не должно. Для легких есть респираторы. Однажды надорвала поясницу, когда неудачно подняла тяжелую деталь. Сейчас я за этим внимательно слежу: по совету врача занимаюсь ЛФК, ношу разгрузочный пояс. Стараюсь внимательно относиться к здоровью и регулярно проверяться у врачей.

Я стремлюсь к лучшим результатам, но не все дается легко: плохо читаю чертежи, у меня отвратительный глазомер, скорость — пока не мое. Но я внимательна и легкообучаема. В работе для меня главное — разнообразие: чуть-чуть попилила, поварила, почистила, посверлила — день проходит быстро, весело и интересно. Чувствуешь себя человеком после этого, и мозг не превращается в кисель. В свободное время люблю пить пиво, раскрашивать картины по номерам, ходить в походы по Ленобласти.

Какие планы на будущее? Пока не знаю, может, открою свое производство или устроюсь на официальную работу, чтобы пенсионные капали на счет. Мечты пока нет. Раньше была — освоить профессию, этого я достигла. Сегодня есть только цели: легче относиться к сложностям, поработать какое-то время за границей, получить международное сварочное удостоверение и категорию С4 в сварке (ранее шестой разряд. — Прим. «Холода»).

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Пока у меня B3 (бывший четвертый разряд. — Прим. «Холода») — получила его во время практики на заводе. Чтобы повысить уровень квалификации, нужно пройти курсы переподготовки, а затем подать документы в Национальное агентство контроля сварки (НАКС). В организации рассматривают документы и прикрепляют специального эксперта, который отвечает за аттестацию. Сдавать экзамены можно на заводах.

Для меня неожиданно важным стал мой профиль в инстаграм, в котором я выкладываю мемы и переживания из своей жизни. Благодаря нему я познакомилась с девочками-сварщицами из России, Латвии и Литвы. С четырьмя я круто заобщалась: мы делимся друг с другом переживаниями и обсуждаем работу. Мне писали и девушки, которые не решались пойти в эту профессию, но вдохновились моими рилсами. Часто спрашивают, где можно отучиться на сварщика и что для этого нужно. Чувствую, что внесла свой вклад — подтолкнула людей к цели, поддержала. Это самое приятное.