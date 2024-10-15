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Интернет и мемы

VK пытается переманить блогеров с YouTube с помощью грантов

2 минуты чтения 15.10.2024

Холдинг VK анонсировал запуск грантовой программы для блогеров, которые работают с длинными видеоформатами. Об сообщает РБК, ссылаясь на источник в компании. Соответствующие планы также подтвердили в пресс-службе холдинга.

Собеседник издания рассказал, что общий объем грантовой программы составит 100 миллионов рублей. Получателями грантов могут стать производители контента со статусом индивидуального предпринимателя и сообщества, на которые подписаны более тысячи человек.

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Как сообщается, гранты будут распределяться среди создателей нерекламного контента в формате горизонтальных видео длительностью от 10 минут. Источник РБК уточнил, что при отборе получателей грантов преимущество будут иметь авторы развлекательно-образовательного контента в формате «how to» («как что-то сделать»).

Предполагается, что с помощью этой программы российский видеохостинг сможет переманить блогеров с YouTube, работа которого на территории России замедляется с середины лета.

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Получателей грантов и объем выделяемой поддержки будет определять специальный координационный совет, в состав которого войдут, в частности, дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер и певец Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, а также представители топ-менеджмента VK.

Получатель гранта будет обязан выполнить определенные KPI, среди которых производство определенного количества контента и прирост количества подписчиков после его публикации.

Российские власти начали замедлять работу YouTube в стране с августа 2024 года. При этом сначала они утверждали, что ухудшение работы видеохостинга в России связано с устареванием оборудования Google. В самой компании это отрицали, утверждая, что ухудшение доступа к сервису для россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.

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