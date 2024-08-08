У части россиян YouTube перестал открываться без VPN

Видеохостинг YouTube перестал работать у части пользователей на территории России. Об этом сообщили журналисты РБК, которые тоже столкнулись с похожей проблемой.

Отмечается, что сервис Сбой.рф зафиксировал больше пяти тысяч жалоб на неработающий сайт. При этом с включенным VPN сайт YouTube работает без проблем и загружает видео даже в максимальном качестве, убедился корреспондент «Холода».

Накануне аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин утверждал, что на днях замедление Youtube в России, которое официально «никто не признавал», «скорее всего» прекратится.

В июле пресс-служба «Ростелекома» предупредила россиян о возможном замедлении загрузки и искажении качества воспроизведения роликов в YouTube из-за проблем с оборудованием Google. Позже Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают вопрос ограничения доступа к видеохостингу и добавил, что российские компании могут самостоятельно обращаться к представителям YouTube с просьбой решить проблему.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале писал, что замедление YouTube «является следствием антироссийской политики хостинга».

«”Деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — написал парламентарий. По его словам, видеохостинг удаляет контент россиян, «чья позиция отличается от западной точки зрения».

Издание «Медуза» со ссылкой на собственный источник на российском телекоммуникационном рынке ранее сообщало, что проблемы с доступом к YouTube связаны с целенаправленными техническими действиями Роскомнадзора, а не износом оборудования Google, как утверждал «Ростелеком». По словам источника, «власти пока решили «не выключать [YouTube] полностью, но сильно замедлить».

Позже тот же источник сообщил, что российские власти уведомили крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на видеохостинге до 128 килобит в секунду.

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