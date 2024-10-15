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Мир

Украинский журналист заявил об «охуении» послов G7 от «темников» ставленника офиса президента

2 минуты чтения 15.10.2024

Украинским журналистам выдавали так называемые «темники» — методички с рекомендациями о том, как правильно освещать события в СМИ. Один из таких «темников» показали послам «Большой семерки». Об этих и других случаях цензуры в украинских СМИ рассказывает «Медуза».

В начале 2024 году послы стран «Большой семерки» (G7) встретились с представителями Украины. На том мероприятии Киев представляли журналисты, а не дипломаты, как это бывало обычно. Среди прочих на встрече присутствовала бывший заместитель гендиректора информагентства «Укринформ» Марина Сингаевская. Она, «не сдерживая слез», рассказывала послам G7 о попытках власти ввести цензуру в работу агентства.

Сингаевская вместе с 44 коллегами уволилась из «Укринформа» после того, как агентство возглавил Алексей Мацука. Его назначили на пост гендиректора в ноябре 2023 года по инициативе офиса президента Украины. Издание «Украинская правда» так описывало методы работы Мацуки: «давление на сотрудников, информационные перекосы в пользу власти, увольнение десятков журналистов и редакторов, а затем резкие попытки все замять, чтобы информация не вышла наружу». 

Среди прочего, новое руководство просило SMM-отдел не распространять заявления бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в соцсетях «Укринформа». Сотрудники агентства отказались выполнять эти указания, после чего некоторых из них уволили. В мае в отставку подал и сам Мацука.

Во время своей работы Мацука попытался ввести в издании практику работы по «темникам» — документам, в которых прописаны рекомендуемые и нежелательные темы и спикеры. 

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Сингаевская показала послам G7 темники, которые распространял Мацука. Похожие методички используют и в России: например, в начале октября пресс-секретарь правительства Борис Беляков разослал российским медиа рекомендации о том, как правильно освещать грядущие налоговые реформы в стране.  

«Я видел эмоции Марины Сингаевской, и тот “темник”, и охуение в глазах послов и всех присутствующих. И, поверьте, это далеко не все, что украинские журналисты уже получили от силовиков и офиса президента за последнее время», — рассказывал редактор издания «Наші гроші» («Наши деньги») Юрий Николов, присутствовавший на встрече с представителями G7.

Другой украинский журналист рассказал «Медузе», что история с «темниками» вызвала «большой шок и осуждение, потому что “темники” — это что-то из разряда фантомных болей, для сегодняшней украинской журналистики неприемлемых». Тем не менее возмущение журналистов не вызвало у властей «никакой реакции», говорит собеседник издания.

«Медуза» в своем материале рассказала и о цензуре, которую ввели в военное время на телевидении Украины. Собеседники издания рассказали, что бывший министр культуры Александр Ткаченко, которого называли куратором телемарафона «Единые новости», мог позвонить руководителям каналов и попросить их не затрагивать в эфире определенные темы и не приглашать некоторых спикеров. В частности, под цензурный запрет попали представители партии бывшего президента Петра Порошенко, которых звали в эфир только на одном из шести каналов телемарафона.

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