СМИ: офис Зеленского подверг цензуре телевидение Украины

Люди из офиса президента Украины контролируют контент в эфире телемарафона «Единые новости». Они имеют право цензурировать темы и просить не приглашать определенных спикеров. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собственные анонимные источники.

Телемарафон «Единые новости» запустили на второй день после начала войны по указу Владимира Зеленского. Всего в нем задействовано шесть украинских телеканалов: «1+1», «Украина 24», «Интер», ICTV, «Суспiльне» и «Рада». Они производят свой контент и транслируют его в свой временной слот.

Источники «Медузы» в Киеве рассказали, что изначально телемарафон курировали офис президента и министр культуры Александр Ткаченко, который ушел с поста летом 2023 года. Ткаченко звонил руководителям каналов и просил их убирать из эфира определенные темы и не приглашать некоторых спикеров. После отставки Ткаченко телемарафоном занялись «разные люди из офиса президента».

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«Медуза» пишет, что офис президента мог поставить блок (цензурный запрет) на приглашение в эфир пяти каналов депутатов из «Европейской солидарности» — фракции бывшего президента Петра Порошенко. В 2024 году их приглашали только журналисты «Суспiльне». Представителей партии президента «Слуга народа» за первые четыре месяца 2024 года приглашали в эфир 505 раз. Их звали в эфир вдвое чаще, чем представителей всех других фракций вместе взятых, подсчитала «Медуза».

«Мы часто слышим от людей, с которыми общаемся как журналисты, что они не верят марафону, поскольку в жизни видят одну картинку, а в марафоне совсем другую — бесконечные успехи украинской армии и победы в дипломатии», — рассказала независимая украинская журналистка.

В Украине остается единственный канал, на который власти не имеют особого влияния. Это «Суспiльне» — общественный телеканал, который на 80% финансируется государством. Канал запустил свое политическое ток-шоу «Новий відлік» («Новый отсчет»), куда приглашает спикеров из оппозиционного лагеря.

Сотрудник канала рассказала «Медузе», что офис президента пытался давать «намеки, советы, рекомендации, предложения дружить», но телеканал их не принимал. Были случаи, когда пресс-службы чиновников и депутатов связывались с журналистами канала и просили не затрагивать некоторые темы в интервью. Ведущие канала делали все наоборот и спрашивали именно то, что их просили не упоминать. «Так “Суспiльне” нажило себе врагов, и в офисе были им недовольны», — рассказал сотрудник «Суспiльне».

В апреле 2024 года организаторы марафона предупредили сотрудников «Суспiльне» об изменениях в сетке вещания. У канала хотели забрать вечерний прайм-тайм (временной слот, собирающий больше всего зрителей) и поменять его на сильно менее популярное раннее утро.

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Однако власти и руководство «Суспiльне» все же пришли к компромиссу. Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что каналу выделят автономное вещание на «Первом» канале, но «в рамках телемарафона».

«Однако в результате “Суспiльне” вернуло себе эфир своего флагманского канала, делает там что хочет, не должно ретранслировать другие каналы [марафона]. В моем понимании это победа», — проанализировал ситуацию один из ведущих медиаэкспертов Украины, пожелавший не называть своего имени.

После смены сетки вещания власти периодически задерживали свою долю финансирования «Суспiльне». Вместе с тем офис президента не может как-либо повлиять на редакционную политику канала, считает собеседник «Медузы». Телерадиокомпанию поддерживают западные партнеры Украины: они видят в ней украинский аналог Deutsche Welle или Би-би-си.

Независимая украинская журналистка в разговоре с изданием признала, что в первые месяцы после начала войны телемарафон все же выполнял свои цели. Он противодействовал российской пропаганде и помогал украинским гражданам адаптироваться. Но позже, как рассказала еще одна журналистка на условиях анонимности, телемарафон начал раздражать украинцев. Они видят в нем не только попытку властей «узурпировать информационное пространство», но и растрату бюджета. В 2024 году в бюджет Украины заложено почти 37 миллионов евро на вещание «Единых новостей».