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Общество

Российские власти потребовали от СМИ «осторожно» писать про бюджет и новые налоги

17:09 01.10.2024

Пресс-секретарь правительства России Борис Беляков разослал федеральным СМИ рекомендации о том, как правильно писать о проекте бюджета России и грядущих налоговых реформах. В методичке указаны особенно «сложные темы», о которых стоит умолчать. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на материалы.

Судя по материалам, правительство просит особенно осторожно отнестись к освещению тем, которые как-либо связаны с повышением налогов. Например, в этот перечень входят новости про увеличение налога на прибыль организаций. Владимир Путин уже утвердил, что с 2025 года этот налог повысят на пять процентных пунктов с 20% до 25%.

Также к сложным темам отнесли увеличение акцизных ставок на алкоголь и табак. Акциз — это налог, который включается в итоговую стоимость товара. Плательщиками акциза являются покупатели, а не продавцы и предприниматели. К примеру, с 1 мая 2024 года акциз на вино вырос с 34 до 108 рублей за один литр. При этом ставка будет увеличиваться с годами: в 2025 году она составит 112 рублей, а в 2026-м — 116 рублей.

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Кроме того, как пишет The Bell, правительство попросило аккуратнее освещать расширение критериев для уплаты акцизов на напитки с содержанием сахара и изменение правил назначения единого пособия (выплаты на время беременности и на детей до 17 лет). Подобные темы требуют «внимания, но не информационного продвижения», подчеркнул Беляков.

Более того, правительство направило российским СМИ большой набор тезисов и пресс-релизов о федеральном бюджете России на 2025 год. The Bell заметил, что в них очень подробно расписываются расходы на традиционно важные для общества области: здравоохранение, образование и социальная сфера. Однако оборонные расходы на будущий год, которые занимают порядка трети бюджета, упоминаются только в одном абзаце, не содержащем цифр. Экономистка Александра Прокопенко писала, что российские траты на оборону и нацбезопасность могут составить 40% от федеральных расходов — это самый высокий уровень после распада СССР.

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Также в сопроводительных материалах есть набор «акцентов», которые следует расставлять при подготовке материалов. В теме про повышение акцизов на продукты с содержанием сахара рекомендуется делать упор на сбережении здоровья россиян. В целом федеральные СМИ и чиновники и раньше искали плюсы в новой системе налогообложения: например, они настаивали на том, что любое повышение налогов в России в целом призвано установить более справедливое распределение средств.  

Правительство и раньше рассылало федеральным изданиям рекомендации по поводу освещения налоговой реформы. Власти настаивали, что России нужно совершенствовать налоговую систему для того, чтобы она стала более справедливой. Реформа якобы должна затронуть только 3% работающих россиян. В итоге в стране ввели прогрессивную шкалу налогов, которая не затронет самые богатые слои населения, но обложит новыми налогами как обычных граждан, так и бизнес.  

Источник The Bell в федеральном СМИ уточнил, что журналистам не обязательно четко следовать методичкам, которые присылает правительство. Однако, если сильно отклониться от рекомендаций, то редакторам могут позвонить из пресс-службы кабмина и высказать претензии. В таких случаях материал либо серьезно редактируют, либо вовсе удаляют с сайта издания, дополняет источник «Холода».

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