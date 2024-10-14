Американская полиция заявила о предотвращении третьего покушения на Трампа

В Калифорнии полиция задержала вооруженного мужчину, который пытался по поддельному пропуску попасть на предвыборный митинг Дональда Трампа. Местный шериф Чад Бьянко допустил, что задержанный готовил покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии.
49-летнего жителя Лас-Вегаса Вэма Миллера задержали вечером 12 октября на контрольно-пропускном пункте на въезде на предвыборный митинг Трампа. При себе у задержанного обнаружили дробовик и заряженный пистолет. После этого Миллера поместили под стражу по обвинению в незаконном хранении оружия.
Как сообщается, задержать вероятного убийцу помогло то, что на КПП он предъявил поддельный пропуск для VIP-персон, что сразу вызвало подозрения.
«Мы, возможно, предотвратили еще одно покушение», — заявил Бьянко, отметив, что Миллер — член некой антиправительственной группировки. В то же время в ФБР не считают, что Миллер готовил покушение на Трампа. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве пишет газета New York Post.
13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс пытался застрелить Трампа из штурмовой винтовки. Он успел сделать несколько выстрелов, один из которых задел ухо Трампа, а другой — убил одного из участников митинга. Самого стрелка убили агенты Секретной службы.
Спустя два месяца агенты Секретной службы заметили в кустах рядом с полем для гольфа, где играл Трамп, вооруженного человека. Как выяснилось позже, тот просидел там 12 часов в ожидании удачного момента для нападения.