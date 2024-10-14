Суд прекратил дело против нападавшего на женщин за отказ знакомиться

Екатеринбургский суд прекратил уголовное производство по делу студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, который весной напал на нескольких девушек. О решении суда изданию It’s My City рассказал адвокат потерпевшей стороны Владислав Идамжапов.

Дело было закрыто из-за примирения сторон, сообщил адвокат. По его словам, 22-летний обвиняемый «загладил причиненный вред», выплатил компенсацию, признал вину и начал курс лечения в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

В марте несколько жительниц Екатеринбурга рассказывали , что к ним на улице подходил неизвестный молодой человек и предлагал познакомиться. После отказа он хватал девушек за руки или одежду, требуя назвать имя и поделиться контактом.

Одну из девушек мужчина бросил в сугроб и плюнул на нее. Другую толкнул так сильно, что та упала на асфальт и получила ушибы. Она описывала нападавшего как «неадеквата», прыснувшего газовым баллончиком в попытавшегося заступиться мужчину. Упавшая в сугроб девушка вместе с соседями смогла узнать, где живет нападавший.

Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив Криминал 13 минут чтения

В ночь на 3 апреля в екатеринбургском аэропорту студента УрФУ Гребенкина задержала полиция. В тот же день Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал молодого человека на восемь суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Студент на суде признал вину и рассказал, что напал на четырех молодых женщин.

«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство» Астраханский фотограф больше 10 лет домогался моделей. Он звал на съемку даже 11-летних девочек Общество 14 минут чтения

Одно из нападений Гребенкин объяснил тем, что девушка ему «грубо отказала», отчего ему стало обидно и он ее «случайно толкнул». «Не буду больше знакомиться вообще», — говорил молодой человек на суде.

В конце апреля стало известно, что следователи завели на студента уголовное дело о побоях (статья 116 УК) и выдали подписку о невыезде. Пострадавшим по делу проходил мужчина, заступившийся за девушку и получивший струю перцового газа в лицо. Он написал заявление о прекращении уголовного преследования Гребенкина из-за примирения сторон.