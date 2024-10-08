«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»

Астраханский фотограф больше 10 лет домогался моделей. Он звал на съемку даже 11-летних девочек

52-летнего фотографа Эльдара Абасова знают многие в Астрахани — бизнесмен, активный участник городских мероприятий, фотограф. Над Абасовым давно посмеивались за навязчивые подкаты к молодым девушкам, но не воспринимали его всерьез. А в июле 2024 года его задержали по обвинению в «насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним». «Холод» рассказывает историю «мемного деда», который годами зазывал девушек на фотосессию, чтобы заняться с ними сексом.

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В июне 2024 года Полина, 20-летняя студентка из Астрахани, получила в директ инстаграма приглашение поучаствовать в персональной фотосессии. Незнакомый ей фотограф по имени Эльдар Абасов рассказал, что много лет снимает моделей в своей студии в центре города.

Моделью Полина не работала, но занималась созданием видео и заинтересовалась предложением. Вскоре фотограф постучался к ней в «друзья» во «ВКонтакте», чтобы прислать портфолио: подборку фотографий других моделей. «Типа нюдсы, но все прикрыто, — вспоминает Полина. — Посмотрела на фото профиля — у него там вид педофила. Подумала: блин, ну не стоит же людей судить по одежке».

Абасов рассказывал, что большинство моделей работают с ним годами, со всеми у него прекрасные отношения. Никаких референсов и специальной подготовки не нужно — ему больше нравится работать с непрофессионалами, потому что снимки получаются более естественными.

Насторожилась Полина, только когда Абасов предложил прийти к нему в студию вечером или ночью. «Думаю, what the fuck? Какая ночь, какой вечер вообще?» — вспоминает она.

Сразу отказать было неудобно, и она начала откладывать поход на съемку — сначала сославшись на болезнь, потом на отпуск. Фотограф не отставал: писал почти каждый день, присылал голосовые с советами по лечению, делал комплименты, говорил, что Полина все больше нравится ему «не только как модель, но и как девушка», и навязчиво предлагал выбрать время для встречи.

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Вместо того чтобы пойти на съемку, Полина обратилась за советом к Елене Ситниковой, опытной модели, у которой есть свое небольшое модельное агентство и школа для начинающих моделей. Ситникова вспомнила, как в 2022 году тоже получила от Абасова предложение поучаствовать в съемке. «Естественно, совершенно бесплатно для тебя», — писал он. Ситникова ответила, что бесплатно не работает, и сразу прекратила общение.

Узнав о непрофессиональном поведении фотографа, она рассказала о нем в закрытом чате астраханских моделей. Оказалось, Абасов уже писал чуть ли не большинству из них, предлагая съемку.

«На ответ, что мне нет 18, отвечал: скроем этот факт», — рассказала одна из участниц. «Даже если пишешь, что ты несовершеннолетняя, — вообще без разницы (мол, ему это даже в плюс)», — писала другая.

22 июня Ситникова выложила истории из чата в инстаграм, чтобы предупредить других астраханских девушек.

«Сообщения как под копирку, — писала она. — Несколько человек действительно к нему попали: по их словам, он запирал дверь в так называемую студию, убеждал приспустить бретельки, раздеться. Некоторые девочки жаловались, что пытался трогать. Но как это часто бывает в России — молчали».

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«Изгибы души»

52-летнего Эльдара Абасова многие в Астрахани знают не только как фотографа, но и как бизнесмена. В прошлом Абасов подрабатывал продажей одежды и бытовой техники, владел несколькими маршрутками, а с 2009 года занялся косметологическим бизнесом, став одним из четверых соучредителей астраханского филиала екатеринбургской сети косметологических клиник «Линлайн».

«В 2009 году Эльдар вместе с другими предпринимателями помогал избраться мэру Сергею Боженову, — рассказывает “Холоду” бывший деловой партнер и близкий знакомый Абасова, который согласился говорить только анонимно. — За это после выборов Абасов получил часть косметологического бизнеса, который через 10 лет по договоренности, вместе с другими держателями долей передал Сурие Магеррамовой — это бывшая заммэра, экс-руководительница управления образования».

Крупным бизнесом Абасов больше не занимался, вел активную провинциальную светскую жизнь: организовывал соревнования по «Мафии», играл в местной лиге «Что? Где? Когда?», состоял в Астраханском союзе промышленников и предпринимателей. А также увлекался фотографий: снимал здания и памятники. Сделанные им фото использовали местные издательства — например, в 2022 году Абасов стал одним из соавторов книги «Астрахань купеческая». А еще он фотографировал людей, чаще всего — молодых девушек.

Съемками Абасов занимался не для денег, а для души и статуса, — уверен его близкий знакомый. Для него фотография стала возможностью войти в нужные кабинеты, поддерживать связи и заводить новые знакомства.

Свои снимки Абасов выкладывал на странице «ВКонтакте», которую активно вел с 2011 года (больше 4100 друзей). Лиц моделей почти нигде не видно, кадры сняты в темном помещении, акцент на силуэтах полуобнаженных моделей.

Последние подобные посты датированы 2023 годом. Один озаглавлен «Изгибы “души”» — на черно-белом фото девушка позирует у кожаного дивана. 73 лайка и 42 репоста.«Я фотографирую в жанре “минимализм и лаконичность”, то есть это ни в коей степени не ню, — рассказывал Абасов в голосовом сообщении, которое пересылал моделям при знакомстве. — Я убираю из кадра все лишнее. Мне неинтересен интерьер, неинтересны какие-то там банальные зашкваренные фотозоны, у которых полгорода фотографировались. Неинтересна одежда, неинтересны аксессуары. Никаких лишних деталей, которые отвлекали бы от человека».

«Ничего не докажешь»

«Первый раз он написал мне в 14–15 лет, пригласил на фотосессию. Но я тогда жила в селе, сказала, что физически не смогу приехать… Только в 18 лет все-таки согласилась», — рассказывала в интервью астраханскому инстаграм-блогеру Григорию Галямову 20-летняя Ангелина. 25 июня, вскоре после публикации Елены Ситниковой, Галямов связался с девушками, готовыми под своим именем рассказать о том, что происходило в студии Абасова. Эти разговоры он опубликовал у себя в инстаграме.

«Договорились: сессия будет в купальнике, сверху накину рубашку, — рассказывала Ангелина. — Мы начали фоткаться у него возле окна, в темноте. Потом он сказал снять вверх, просто прикрываться. Либо рубашку надеть, но без верха. Когда я так сделала, начал сыпать комплиментами. Типа, какая красивая грудь. Потом сказал: “Иди на диванчик”. Кожаный такой. Сказал, в какую позу встать. Ну, решилась встать. Он быстро оказался сзади, снял штаны и гениталиями начал об меня тереться, пытался лапать»

Ангелина оттолкнула Абасова. Тогда он начал делать вид, что ничего не произошло, и сказал, что просто хотел, чтобы девушка «не зажималась». Когда Ангелина пригрозила ему заявлением в полицию, Абасов ответил: «В чем смысл писать, если ничего не было? Я же тебя не изнасиловал, ничего не докажешь, проникновения не было».

«Тогда подумала: ну, с одной стороны, он прав: чего я одна докажу?» — вспоминала в интервью Ангелина.

Девушкам, которые пытались защищаться, Абасов угрожал использовать свои связи и подать иск за клевету.

«Он первый раз написал “ВКонтакте”. Начал рассказывать про свои работы, про то, как проходит съемка. Заинтересовалась, стала вести переписку. Спросил, сколько мне лет. 14. Он: а, ну понятно, когда будет 16, спишемся. Пожала плечами: 16 лет — это очень далеко», — рассказывала в интервью Галямову 19-летняя Анастасия. В следующий раз Абасов написал ей в день ее 16-летия.

«Прямо вот буквально, в час-два ночи приходит сообщение с предложением о съемке. Договорились. Велел принести определенную одежду, всякие сарафаны, рубашки. И белье, сказал, красивое принести», — вспоминала Анастасия.

Что происходило в студии со слов Анастасии «Прихожу. Полностью закрытая студия, без окон, какое-то подсобное помещение буквально метров пять. Там все оборудовано, стол, фотозона. И диван большой. Говорит: “Присаживайся, давай сначала поговорим, поближе познакомимся. Что тебе в себе нравится, что нет, какие есть комплексы”. Говорит: “Раскроемся, чтобы я показал: твои комплексы — это все ерунда, ты крутая и классная”. Как-то плавно дошло до вопроса, девственница ли я. Говорю: да. Он: “Как ты можешь лишать себя такого удовольствия?! Секс — это круто, это классно, как ты вообще без него?” А я сижу, ребенок. Говорю: ну, блин, ну так. Закончили разговор: “Все, можешь раздеваться”. Без задней мысли раздеваюсь до белья. Он говорит: “Встань, сейчас посмотрю тебя”. И сразу, в ту же секунду начались ощупывания. Видимо, тогда была очень наивна. Думала: “Блин, ну, наверное, фотограф, творческая личность. Наверное, так надо”. Но в какой-то момент он предлагает как-то меня расслабить, приставляет диван, начинаются уже домогательства. Проникновения пальцами в промежность. Это продолжалось, ну, не соврать, минуты три, наверное, четыре. Потому что я была в оцепенении, вообще ничего не могла сделать. Мне было жутко страшно, боялась пошевелиться. Считай, помещение закрытое, никто меня не услышит, ничего. В какой-то момент переклинило, резко встала, собралась, говорю: я ухожу. Начинаются разговоры: “Да че ты, да нормально, я со всеми так делаю, у меня знаменитости фоткались, я со всеми так делал, все раскрепощаются, это же чтобы ты себя чувствовала комфортно во время съемки…” Я убежала оттуда. 16 лет, родителям рассказывать боюсь, они и о съемке ничего не знают. Рассказала подруге. Пока я была в истерике, она написала ему “ВКонтакте”, пригрозила, что напишем заявление в полицию». В ответ Абасов прислал Анастасии голосовое сообщение, угрожая уголовной ответственностью за клевету: «Я отнесся к тебе по-отечески. По-отцовски. А ты вот так вот, типа, себя ведешь».

«Типа это наш секрет»

Девушек Абасов запугивал по-разному: одним, как Анастасии, угрожал судебным иском, другим — рассылкой фотографий в обнаженном виде их знакомым. Также он мог без согласия модели добавить ее фото в свое «портфолио».

Так вышло с фотографиями модели Марины (имя изменено). С Абасовым они познакомилась несколько лет назад, когда Марине было 16. Фотограф настойчиво писал и зазывал на съемку. Изначально о ню-фотографиях речи не шло, но прямо во время съемки фотограф попросил Марину снять шорты и остаться в нижнем белье.

«Я не знаю, как описать словами страх. Я сама по себе очень доверчиво отношусь к людям. И не знала, как действовать в тот момент. Он начал трогать меня за грудь, типа показывая, как позировать. Он видел, что я хотела уйти и прям зажалась. Но что-то говорил и трогал меня. Я вышла оттуда как в тумане», — позже писала Марина в закрытом чате для моделей. Через некоторое время она обнаружила свои фото среди снимков, которые Абасов рассылал девушкам во время знакомства.

«Я так боялась… Потом многие девочки чморили меня и шантажировали этими фотографиями», — рассказывала Марина.

Абасова не смущал ни возраст девушек, ни наличие у них партнера.

В комментариях под интервью Галямина астраханка по имени Ирина рассказала, что впервые познакомилась с Абасовым через мужа, который приятельствовал с ним. Абасов подкинул тому идею подарить жене фотосессию, и муж сам привез Ирину в студию. Тогда Абасов попросил приятеля оставить его наедине с Ириной. И стал рассказывать ей о «сессиях в стиле ню и говорить, что мужу необязательно знать, как голой сниматься, — типа это наш секрет».

«Я тогда решила: у него проблемы с головой, и мне не хочется оставаться в закрытом помещении наедине. Вышла — и сразу все рассказала мужу», — вспоминала Ирина. Дружить мужчины перестали, и Абасов семью какое-то время не беспокоил, но когда Ирина развелась с мужем — написал ей вновь.

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«А не писал ли он моей дочери?»

«Как бы девочек ни воспитывали, интернет есть у всех, все хотят быть красивыми, нравиться, хорошие фотки иметь. На то он и рассчитывал, — писала в комментариях под видеоинтервью блогера Галямова одна их жительниц Астрахани, с которой Абасов общался восемь лет назад. — Сейчас сижу и думаю: а не писал ли он моей дочери?»

Абасов действительно нередко рассылал свои приглашения веерно, сразу нескольким членам семьи. Жительница Астрахани Мария познакомилась с ним восемь лет назад в фейсбуке. По словам Марии, Абасов флиртовал, «особо не скрывая намерений», хотя она и сказала, что замужем. А затем писал ее сестре, предлагая им обеим фотосессию однотипным сообщением. «У меня нет ни одной знакомой девушки среди подруг, кому бы он такое не присылал», — говорит Мария.

«После того как вся история вылилась в публичное пространство, я узнала, что он писал моей 13-летней дочери! Она его заблокировала, — рассказывает Мария “Холоду”. — Сам факт того, что взрослый мужчина пишет несовершеннолетней девочке, считаю неприемлемым. Не говоря уже о том, что фотосессия служит лишь поводом залезть в трусы. Дочка показывала переписку. Там то же типовое сообщение, доводы: “Ты очень красивая, ты могла бы стать моделью, я фотограф, делаю тематические фотосессии” и так далее. Конечно, девочки могут выглядеть по-разному, но по фото моей дочери сильно видно, что это подросток».

«Холоду» известно о еще как минимум трех похожих случаях Евгения, мать двоих детей из Астрахани, несколько лет назад искала фотографа для фотосессии и наткнулась на профиль Абасова. После недолгой переписки Абасов, узнав что у нее есть дети — двум дочкам было тогда 10 и 17 лет, — предложил привести их пофотографировать. Евгения ответила, что можно подумать, но ночное время ее не устраивает и она, мама девочек, обязательно будет присутствовать на съемке. «А он предложил подождать в соседнем кабинете. Якобы при родителе девочки будут закрыты. В этот момент у меня аж внутри все сжалось», — вспоминает Евгения. От съемки она отказалась и резко прекратила общение, а теперь радуется: «Господи, сердце мое не подвело». Еще одна астраханка рассказала, что Абасов постучался к ее 11-летней дочери во «ВКонтакте» два года назад. «Слава богу, ничего не произошло — дочка даже не отреагировала. Но я видела эти сообщения: приглашал на съемку и предлагал стать моделью». Женщина рассказала о фотографе сотрудникам Отделения по делам несовершеннолетних областного управления МВД. «Директор удивилась: “Эльдар?!” — вспоминает она. — Я говорю: “Да, и вы знаете, какие он съемки девушкам предлагает? Ню и все прочее”. Обратите, говорю, на него внимание. А она: “Абасов? Он? Такие съемки?“ Говорю: “Да!” В ответ: “Ммм, понятно”. И как будто мимо ушей пронеслось». Два года назад Абасов написал 13-летней дочери женщины по имени Галина — он прислал девочке четырехминутное голосовое, где рассказывал, почему любит фотографировать. «Она мне сказала тогда: “Мама, пишет какой-то взрослый мужик”. Естественно, ее никакие фотосессии не интересовали и она никуда не пошла. Моя дочка — не модель, и в профиле “ВКонтакте” у нее, как у любого, наверное, подростка, были непонятные фото, даже лица не видно».

В начале апреля 2024 года Абасов написал жительнице Астрахани Аиде, предложив организовать фотосессию для ее дочери.

На съемку 11-летней девочки Абасов попросил принести прозрачную рубашку или блузку, пару комплектов белья, если есть — чулки, пояс, корсет. Прислал примеры фотографий девушек в нижнем белье и написал: «Возраст не важен для искусства и творчества». Дочь Аиды отказалась сниматься полуголой, но Абасов не отставал.

«Возраст — как река: два раза в одну и ту же не войдешь. Если не сделаете фотографии, таких никогда уже не будет», — убеждал он в голосовом сообщении.



«Ты дочерей так фотографировал в 11 лет? Вернее даже, дал бы фотографировать их кому-то? А не педофил ли ты?» — ответила Аида.

6 апреля она отправила пост в предложку группы «Подслушано в Астрахани», приложила скриншоты переписки и голосовые и подписала: «Пусть страна знает своих героев». Тем же вечером Аида заполнила форму для подачи заявления на сайте МВД. В ответ Абасов начал слать Аиде длинные голосовые с оскорблениями и угрозами судом.

«Слышь, ты, блядь, мразь, ебаная, ты нахуя такие вещи про меня пишешь? Блядь, какой педофил, сучара ты поганая, блядь. Даю 10 минут, нахуй, чтобы, сука, ты удалила этот пост. Ты нахуя меня позоришь, блядь, нахуя такие-то вещи про меня пишешь? Не, блядь, какой педофил? Я тебе, сука, блядь, у меня трое детей, нахуй, какой я тебе педофил?»

Утром администраторы «Подслушано» сняли пост по просьбе Абасова. Однако его успела увидеть другая жертва фотографа. Она связалась с Аидой и рассказала, что Абасов домогался ее во время фотосессии несколько лет назад.

Вскоре сотрудники полиции отреагировали на обращение и опросили Аиду, однако никаких последствий для Абасова не наступило.

«Мемный дед-фотограф»

Эльдар Абасов. Фото: abasoveldar / VK

В августе 2023 года 27-летний астраханский фотограф Дмитрий Карпов рассказал в инстаграме о том, что раз в полгода незнакомые девушки спрашивают его про Абасова: «А это вообще нормально, что он вот такое предлагает, этот дед-фотограф?»

Вскоре в комментарии и личные сообщения Карпова пришли десятки девушек, которым тоже писал Абасов.

«Говорил, что фотографирует души. А на странице — фотографии жоп», — писал Карпов, изучив профиль Абасова.

Сначала Карпов делал мемы, подшучивая над «дедом», а потом узнал, что Абасов приставал к несовершеннолетним.

«Да, трогать взрослых женщин без спроса — тоже преступление, — говорит Карпов. — Но дети!»

Вскоре ему написала юристка и правозащитница Анастасия Бубнова, у которой в прошлом был опыт, когда удалось привлечь к ответственности мужчину, пристававшего к несовершеннолетним.

Карпов помог Бубновой собрать обращения девушек, столкнувшихся с домогательствами со стороны Абасова. Всего к ней обратились 20 женщин, почти каждая, по словам Бубновой, начинала разговор с фразы: «Не посадят ли меня саму в тюрьму?» Абасов рассказывал девушкам, что имеет большие связи во власти и правоохранительных органах. Некоторые девушки рассказали правозащитнице, что соглашались на секс с Абасовым после того, как он угрожал отправить снимки их знакомым. Несколько девушек в итоге решились написать заявления в Следственный комитет.

3 июля 2024 года Следственный комитет объявил, что завел уголовное дело по статье 132 УК РФ о «насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним» против «астраханца-фотографа». В тот же день полиция задержала Абасова.

Сначала СКР публично сообщил только об одном эпизоде — насилии по отношению к 16-летней девушке в 2021 году. 17 июля стало известно о втором эпизоде дела: по версии следствия, летом 2022 года обвиняемый познакомился с 13-летней астраханкой и пригласил на фотосессию.

«Находясь в фотостудии, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Третий и пока последний эпизод был обнародовал силовиками 3 сентября. Следователи считают, что в 2016 году Абасов совершил сесуализированное насилие по отношению к 16-летней девушке, которую также пригласил на фотосъемку.

Интересы пострадавших представляет правозащитница Анастасия Бубнова. «Большинство девочек боялись, что узнают родители, боялись, что их не поддержат, обвинят в том, что виноваты сами. Поэтому молчали», — рассказывает она «Холоду».

«Чувство победы есть, но ощущение все равно мерзкое»

С июля 2024 года Абасов находится в СИЗО №1 «Белый лебедь», маленькой исторической тюремной крепости в центре Астрахани. На свободе его ждут трое детей — сын и две 19-летние дочери-близнецы, а также бывшая жена Диляра Абасова, которая ходит на судебные заседания и публично выступает в его поддержку.

Интервью Анастасии и Ангелины блогеру Галямову она называет «кучей хитросплетений», намекая, что они рассказали свои истории, чтобы шантажировать семью Абасова. Диляра Абасова не ответила на вопросы «Холода».

Защищают Абасова и другие его знакомые.

«Сил и терпения вам и хорошего адвоката», — пишут близким Абасова в комментариях.

А ходившая когда-то на свидание с Абасовым Людмила (имя изменено) настаивает: у согласившихся прийти в ту самую полутемную комнату на улице Кирова был выбор — и девушки его делали добровольно. «Фото ню без продолжения могут быть только с импотентом, — говорит Людмила “Холоду”. — Он никого не принуждает. Выбор есть всегда. А если была поддержка его флирта, кто виноват?»

«Да, фотография помогала знакомиться с девушками, но никогда — с несовершеннолетними, — считает знакомый и бывший деловой партнер Абасова. — Взрослому состоявшемуся мужчине зачем такие неприятности?»

По оценке Анастасии Бубновой, Абасову грозит до 20 лет лишения свободы. Насколько ей известно, следователи усматривают в действиях «астраханского фотографа» преступления, предусмотренные несколькими статьями Уголовного кодекса, в том числе «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» и «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Елена Ситникова, опубликовавшая истории моделей про Абасова, рассказывает, что в первые дни после огласки думала: «А вдруг мы оклеветали человека? Вдруг невиновен, ну вдруг?» Но это ощущение прошло, когда она узнала про первые реальные случаи сексуализированного насилия.

«Да, чувство победы есть, но ощущение все равно мерзкое, — говорит Елена. — Мерзкое оттого, что подобные вещи в принципе возможны и реальны».

После истории с Абасовым в ее школе для начинающих моделей проводят тренинг по безопасности.