Мужчина напал на трех отказавших ему в знакомстве девушек

Мужчина напал на трех жительниц Екатеринбурга после того, как они отказались с ним познакомиться. Об этом пострадавшие рассказали местному телеграм-каналу «Свет», обратил внимание It’s My City.

Первое нападение произошло 19 марта. Местная жительница Александра рассказала, что когда она находилась на улице рядом с Уральским гуманитарным университетом, к ней подошел познакомиться мужчина. После отказа он схватил ее за шарф и потребовал назвать свое имя и дать контакт.

«Я пыталась вырваться, но не смогла. Он сказал: пока не познакомимся — не отпущу. Я сказала ему какое-то имя, он отпустил, я пошла в сторону университета, он снова схватил меня и сказал, что пока не обменяемся контактами, не отпустит. Я начала кричать “помогите”, меня услышали две девушки, подошли, стали уводить меня, он пошел за нами, толкнул одну из них, послал нахуй. Другая девушка позвала охрану, но к тому времени он уже скрылся», — рассказала Александра.

В тот же день в Екатеринбурге произошло еще одно похожее нападение. Местная жительница Анастасия сообщила, что около 14:00 она шла мимо Оперного театра, когда ей преградил дорогу неизвестный мужчина и предложил познакомиться. После отказа он схватил Анастасию за руку и она начала звать на помощь.

«Рядом шла пара, парень обернулся и предложил помощь. Я продолжала кричать, и тогда этот неадекват побежал в сторону парня, достал газовый баллончик и очень много залил ему в лицо. Я напугалась, а я бегать не могу даже, [я] после операции. Нападающий парень вновь подбежал ко мне и поднял меня, я кричу “помогите”, прохожие начали реагировать. И нападавший, видимо, испугался, кинул меня в асфальт и убежал», — рассказала Анастасия.

По ее словам, заступившегося за него парня увезла скорая — у него был ожог глаз. Подробности о его дальнейшей судьбе девушка узнать не смогла. Сама она получила несколько синяков, после нападения у нее болела спина и шея.

О нападении желающего познакомиться также сообщила жительница Екатеринбурга Карина. По ее словам, мужчина подошел к ней, когда она выходила из дома вечером 15 марта.

«Выходила из калитки к машине такси, он подошел, предложил познакомиться, я отказала. Сказала, что уже машина подъезжает. Он неожиданно схватил меня, бросил в сугроб со словами: “Значит вот так тебе, надо было сказать “да””. И начал плевать в меня», — рассказала она. Девушка попыталась ударить мужчину сумкой по спине и побежала к машине с криками «помогите».

По словам Карины, на следующий день соседи прислали ей фото нападавшего. Вместе они узнали, где он живет. Александра описала нападавшего как молодого человека ростом около 180 сантиметров, «крупного, в серой куртке, со светлыми глазами и светлой короткой стрижкой».

Все пострадавшие девушки написали заявления в полицию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу телеграм-каналу «Свет» сообщили, что проводят проверку.

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