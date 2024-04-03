Суд арестовал нападавшего на девушек из-за отказов знакомиться

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на восемь суток Дмитрия Гребенкина, который напал на нескольких девушек из-за отказов с ним знакомиться. Об этом сообщает It’s My City. Гребенкина признали виновным по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП).

Он признал вину и рассказал, что напал на четырех девушек. По данным It’s My City, журналистам известно о пяти подобных случаях. Одно из нападений Гребенкин объяснил тем, что девушка ему «грубо отказала», отчего ему стало обидно и он «случайно толкнул» ее. «Не буду знакомиться больше вообще», — сказал он.

На заседании присутствовала мать юноши, которая прилетела из Москвы. Она рассказала суду, что Гребенкин был отчислен из вуза, а затем восстановился.

«Учится хорошо. Стали с ним разбираться, отдавали ему кошку. Узнав про эту ситуацию […], я записала его в несколько клиник. Мы готовы загладить моральный вред. Мы решили в семье, что мы будем водить его к врачам и контролировать его действия, — сказала женщина. Ее цитирует издание Е1.

По информации Е1, Гребенкина задержали в ночь на 3 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово вместе с кошкой — ее уже забрала его мать. Издание отмечает, что Гребенкину 21 год и что он родился в Копейске Челябинской области. Родители юноши общаться с журналистами не стали.

Ранее несколько жительниц Екатеринбурга рассказали, что неизвестный мужчина подходил к ним на улице с предложением познакомиться. После отказов он хватал девушек за руки или одежду и не отпускал, требуя, чтобы они назвали ему свои имена и дали свои контакты. Одну из них он бросил в сугроб и плюнул на нее. Другую — толкнул так, что она упала на асфальт и получила ушибы. Пострадавшие пришли к выводу, что на них нападал один и тот же человек — Дмитрий Гребенкин. Они обратились в полицию, но силовики отказались заводить на Гребенкина уголовное дело.

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