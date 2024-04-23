Нападавший на девушек из-за отказов с ним знакомиться стал фигурантом двух уголовных дел

На 22-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Гребенкина, который нападал на отказывающих ему в знакомстве девушек, завели второе уголовное дело. Об этом адвокат Гребенкина Екатерина Кувалдина сообщила изданию It’s My City.

По словам Кувалдиной, речь идет об уголовном деле о побоях (статья 116 УК). Поводом стал инцидент 19 марта, когда Гребенкин распылил перцовый баллончик в лицо местному жителю Айнуру З. Тот заступился за одну из девушек, с которой Гребенкин настойчиво хотел познакомиться.

Первое уголовное дело против Гребенкина возбудили в начале апреля — тоже по статье о побоях. Теперь эти два дела объединены в одно производство. Гребенкин находится под подпиской о невыезде.

Ранее несколько жительниц Екатеринбурга пожаловались на то, что Гребенкин нападал на них после того, как они отказывали ему в знакомстве. Он хватал их за руки или одежду и не отпускал, требуя, чтобы они сказали ему свои имена и дали контакты. Одну девушку Гребенкин бросил в сугроб и плюнул в нее, другую — толкнул на асфальт, в результате чего она получила ушибы. Пострадавшие обратились в полицию.

3 апреля суд в Екатеринбурге арестовал Гребенкина на восемь суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Юноша признал вину и рассказал, что напал на четырех девушек. При этом журналисты сообщали о пяти таких случаях. Одно из нападений Гребенкин объяснил тем, что девушка ему «грубо отказала», отчего ему стало обидно и он «случайно толкнул» ее. «Не буду больше знакомиться вообще», — говорил он на суде.

На заседании присутствовала мать Гребенкина. Она рассказала судье, что записала сына в несколько клиник. «Мы готовы загладить моральный вред. Мы решили в семье, что мы будем водить его к врачам и контролировать его действия», — сказала женщина.

По данным It’s My City, Дмитрий Гребенкин учится в Уральском федеральном университете. Его защита настаивает, что у юноши не было хулиганских побуждений. «Никаких намерений умышленно причинить вред людям, а равно противопоставить себя окружающим, у Дмитрия не было», — сказала изданию его адвокат.

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