На спутник Юпитера отправят космический корабль для поиска признаков внеземной жизни

НАСА готовится отправить космический корабль на Европу, спутник Юпитера, где в покрытом слоем льда океане может существовать внеземная жизнь. Об этом сообщает The Guardian.
Миссия Europa Clipper должна стартовать 14 октября из Космического центра Кеннеди во Флориде в 12:06 по местному времени (19:06 по московскому времени) после того, как первоначальный план запуска был отменен из-за сильных ветров, вызванных ураганом «Милтон».
Издание пишет, что шеститонный космический корабль — крупнейший из когда-либо построенных НАСА для планетарной миссии. Прежде чем направиться в сторону Юпитера, он пролетит мимо Марса и развернется вокруг Земли. Места назначения корабль должен достигнуть в 2030 году.
Отмечается, что миссия стоимостью в пять миллиардов долларов не будет заниматься непосредственно поисками жизни на спутнике Юпитера. Однако набор инструментов зонда, в том числе камеры для картирования поверхности спутника и радар для изучения пространства под ледяными покровами, позволит исследовать поверхность Европы на наличие органических соединений и анализировать выделяемые спутником газы, чтобы оценить, пригоден ли он для жизни.
«Для нас это шанс исследовать не мир, который мог быть пригоден для жизни миллиарды лет назад, а мир, который может быть пригоден для жизни прямо сейчас», — рассказал Курт Нибур, научный сотрудник программы, участвующий в миссии.
О планах запуска Europa Clipper стало известно в сентябре этого года. Тогда инженеры НАСА выразили опасения в связи с высоким уровнем радиации, излучаемой Юпитером. По их словам, магнитное поле планеты в 20 раз сильнее земного, из-за чего заряженные частицы разгоняются до высоких скоростей. Для минимизации рисков компоненты космического корабля прошли специальные испытания перед запуском.