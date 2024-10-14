EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

На спутник Юпитера отправят космический корабль для поиска признаков внеземной жизни

2 минуты чтения 14.10.2024

НАСА готовится отправить космический корабль на Европу, спутник Юпитера, где в покрытом слоем льда океане может существовать внеземная жизнь. Об этом сообщает The Guardian.

Миссия Europa Clipper должна стартовать 14 октября из Космического центра Кеннеди во Флориде в 12:06 по местному времени (19:06 по московскому времени) после того, как первоначальный план запуска был отменен из-за сильных ветров, вызванных ураганом «Милтон».

Издание пишет, что шеститонный космический корабль — крупнейший из когда-либо построенных НАСА для планетарной миссии. Прежде чем направиться в сторону Юпитера, он пролетит мимо Марса и развернется вокруг Земли. Места назначения корабль должен достигнуть в 2030 году.

После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Я всю жизнь зарабатывал с помощью своего мозга, но из-за опухоли вынужден учиться во второй раз
Общество12 минут чтения

Отмечается, что миссия стоимостью в пять миллиардов долларов не будет заниматься непосредственно поисками жизни на спутнике Юпитера. Однако набор инструментов зонда, в том числе камеры для картирования поверхности спутника и радар для изучения пространства под ледяными покровами, позволит исследовать поверхность Европы на наличие органических соединений и анализировать выделяемые спутником газы, чтобы оценить, пригоден ли он для жизни.

Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив
Криминал13 минут чтения

«Для нас это шанс исследовать не мир, который мог быть пригоден для жизни миллиарды лет назад, а мир, который может быть пригоден для жизни прямо сейчас», — рассказал Курт Нибур, научный сотрудник программы, участвующий в миссии.

О планах запуска Europa Clipper стало известно в сентябре этого года. Тогда инженеры НАСА выразили опасения в связи с высоким уровнем радиации, излучаемой Юпитером. По их словам, магнитное поле планеты в 20 раз сильнее земного, из-за чего заряженные частицы разгоняются до высоких скоростей. Для минимизации рисков компоненты космического корабля прошли специальные испытания перед запуском.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Общество
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Я всю жизнь зарабатывал с помощью своего мозга, но из-за опухоли вынужден учиться во второй раз
12 минут чтения
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
Криминал
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив
13 минут чтения
Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Общество
Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Белку невозможно контролировать, она постоянно что-то ворует и прячет. Мы очень рады, хоть и прокачали терпение на максимум
12 минут чтения
Тюремная камера или люкс-отель?
Интернет и мемы
Тюремная камера или люкс-отель?
Определите, где задерживаются по своей воле, а где — по решению суда, в тесте «Холода»
1 минута чтения
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Мир
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Норвегия переходит на электрокары за счет владельцев обычных машин. Поможет ли это остановить изменение климата?
9 минут чтения
Любовь тоже может стать зависимостью
Общество
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим