NASA отправит космический аппарат на спутник Юпитера для поиска признаков обитаемости

Космический аппарат Europa Clipper готовится к запуску в следующем месяце для исследования и поиска признаков обитаемости на шестом по удаленности от Юпитера спутнике под названием Европа. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, миссия получила разрешение на запуск после проблем с транзисторами. CNN отмечает, что у инженеров были сомнения в том, что эти электронные компоненты выдержат «суровую радиационную среду Юпитера».

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Опасения инженеров были связаны с тем, что Юпитер обладает магнитным полем в 20 тысяч раз сильнее земного. Это поле захватывает заряженные частицы и разгоняет их до высоких скоростей. Быстро движущиеся частицы выделяют энергию в виде мощного излучения, которое воздействует на Европу и другие ближайшие спутники Юпитера.

«Инженеры миссии должны быть уверены, что компоненты космического аппарата смогут выдержать эту радиационную среду в течение всего четырехлетнего полета», — рассказал Джордан Эванс, руководитель проекта Europa Clipper в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии (JPL), где проводились испытания транзисторов.

Также на протяжение четырех месяцев испытания шли в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Мериленде.

«Это последняя большая проверка перед тем, как мы начнем запуск», — заявила Никола Фокс, помощник администратора Управления научных миссий NASA.

На борту Europa Clipper находятся 10 научных приборов, которые помогут определить, возможна ли жизнь на Европе. Основные цели миссии заключаются в том, чтобы выяснить, есть ли на Европе все необходимые составляющие для поддержания жизни — вода, источники энергии и химический состав. По словам Курта Нибура, научного сотрудника программы Europa Clipper, миссия не сможет достоверно определить наличие жизни на спутнике.

«Если Europa Clipper скажет нам, что да, эти компоненты там есть, мы будем добиваться второй миссии для поиска жизни», — заявил Нибур.

Лори Лешин, директор JPL, добавил, что Europa Clipper поможет определить места для последующих миссий, например, участки ледяной коры, которые могут быть тонкими и где может проступать вода.

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