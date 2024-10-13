Хорватскую полицию обвинили в сжигании телефонов и паспортов просителей убежища

Пограничная полиция Хорватии, вероятно, сжигает одежду, мобильные телефоны и паспорта, изъятые у просителей убежища, которые пытаются пересечь границу Европейского Союза. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на организацию No Name Kitchen (NNK).
Издание получило отчет NNK, в котором содержатся фотографии сожженных вещей беженцев, а также свидетельства о сексуализированном насилии и избиениях со стороны полиции. По данным The Guardian, полиция обыскивает и грабит некоторых беженцев, а затем отсылает их в Боснию.
«Подобные отказы являются явным нарушением международного права, которое гласит, что просители убежища должны иметь возможность подать свое ходатайство о предоставлении убежища, как только они окажутся на территории страны», — пишет издание.
В своем отчете NNK описала местонахождение восьми больших «сжигательных свалок», где хорватские полицейские предположительно сжигали личные вещи людей и документы, необходимые для подачи прошения об убежище. В сгоревших телефонах также могут быть доказательства нарушений прав беженцев, например, фотографии и видео, пишет NNK.
Как отмечает The Guardian, Хорватия отрицает тот факт, что она высылала просителей убежища в Боснию или применяла к ним насилие. Неназванный представитель Министерства внутренних дел страны заявил, что в ведомстве «проводится политика нулевой терпимости к любым потенциально незаконным действиям, совершаемым его сотрудниками», и что в МВД действует независимый механизм надзора за действиями полиции.
По его словам, мигранты иногда сами уничтожают личные вещи или разбрасывают их при попытке нелегального пересечения границы.