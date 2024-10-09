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Мир

В Японии законодательно запретили хамить обслуживающему персоналу

2 минуты чтения 09.10.2024

В Токио местные законодатели приняли законопроект о запрете касухару — так в Японии принято называть грубое обращение с обслуживающим персоналом. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что, по данным социологических опросов, каждый второй японский работник сферы услуг, в которой заняты 75% трудоустроенных японцев, сталкивался с неподобающим обращением со стороны клиентов, начиная от истерик и оскорблений и заканчивая насилием и травлей в соцсетях.

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Запрет вступит в силу в апреле и за его нарушение пока не предусмотрено никаких санкций. Тем не менее власти надеются, что появление такой нормы в законодательстве заставит граждан страны пересмотреть свое отношение к обслуживающему персоналу. 

Предполагается, что закон защитит от касухары в том числе работников общественного транспорта, ресторанов и колл-центров.

Профессор социологии в Университете Кансай Хироми Икеучи в своей статье для Nippon.com объяснила рост распространенности касухары в стране традиционными для Японии высокими стандартами обслуживания. По ее словам, в погоне за прибылью японские компании начали относиться к клиентам «как к богам», отчего у тех стали возникать завышенные ожидания от получаемого сервиса.

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В Японии и до этого существовали законодательные нормы, которые фактически являются рекомендациями, так как за их нарушение не установлено никакой ответственности. 

Так, например, в июле 2024 года парламент японской префектуры Ямагата принял законопроект, предписывающий каждому жителю региона смеяться не менее одного раза в день. 

Авторы законопроекта обосновали его необходимость результатами исследования медицинского факультета Университета Ямагата, согласно которым часто смеющиеся люди меньше подвержены риску ранней смерти.

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